Падалко "наїхала" на українців, які звинуватили Федишин у показовій вагітності (фото)

У сім’ї української співачки Ірини Федишин сталося страшне горе. Вона втратила доньку і сама ледве вижила. Прихильники зірки підтримали її, але знайшлись і ті, хто звинуватив артистку у "показовій" вагітності.

На захист Федишин стала українська телеведуча Марічка Падалко. Вона публічно підтримала співачку і оприлюднила відповідний допис на сторінці в Instagram (marichkapadalko).

Падалко "накинулась" на українців

Як виявилось, деякі прихильники Федишин звинуватили її у тому, що вона нібито часто показувала свою вагітність у соцмережі. Вони вважають, що саме через це буцімто померла дитина співачки.

Марічка Падалко заявила, що такими висловами жінці фактично кажуть, що вона нібито сама винна у втраті доньки. Телеведуча назвала це "середньовічним забобоном з посиланням на бабусь", який перетворює горе на покарання за радість.

Телезірка вважає, що жінка має право радіти вагітності і відкрито ділитися своїм щастям.

"Я народила своїх дітей до появи соцмереж, але і тоді стикалася із осудом, що я купувала дитячі речі наперед. У мене до таких людей було просте запитання, чи вони наперед готують чоловіку подарунок на день народження чи чекають власне самого дня народження, щоб зробити покупку. Відповідь ви можете собі уявити. Нам хочеться вірити, якщо поводитися "правильно", нічого страшного не станеться. Але це не так. Трагедії стаються не через фото у соцмережах. Вони стаються і без них", — сказала Падалко.

Марічка публічно висловила найщиріші співчуття Федишин та її родині, і побажала сил пережити важку втрату.

Третя вагітність Федишин — що відомо

У серпні цього року артистка оголосила про третю вагітність. Згодом вона повідомила, що очікує на доньку.

13 жовтня чоловік Федишин — Віталій Човник – заявив про втрату донечки на 35 тижні вагітності співачки. За його словами, сама Ірина ледь вижила.

"Ми втратили нашу маленьку донечку… Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно. Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її", – поділився Човник.

До речі, Ірина Федишин та Віталій Човник одружені з 2006 року. Подружжя виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега.

Родина Ірини Федишин Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Стало відомо про родину Ірини Федишин, якій вона присвячує пісні та яка стала для неї зараз головною опорою.

До цього зіркова родина влаштувала гендер-паті, де розсекретила, хто ж у них буде.

Крім того, Ірина Федишин поділилася зворушливими кадрами у весільній сукні. Приводом для публікації повторного "весілля" стала особлива дата — подружжя відзначило 20-ту річницю свого шлюбу.