Падалко "наехала" на украинцев, обвинивших Федишин в показательной беременности (фото)

В семье украинской певицы Ирины Федишин случилось страшное горе. Она потеряла дочь и сама едва осталась в живых. Поклонники звезды поддержали её, но нашлись и те, кто обвинил артистку в "показательной" беременности.

В защиту Федишин выступила украинская телеведущая Маричка Падалко. Она публично поддержала певицу и опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram (marichkapadalko).

Падалко "набросилась" на украинцев

Как оказалось, некоторые поклонники Федишин обвинили её в том, что она якобы часто демонстрировала свою беременность в соцсетях. Они считают, что именно из-за этого, якобы, умер ребёнок певицы.

Маричка Падалко заявила, что такими высказываниями женщине фактически дают понять, будто она сама виновата в потере дочери. Телеведущая назвала это "средневековым суеверием, на которое ссылаются бабушки", которое превращает горе в наказание за радость.

Телезвезда считает, что женщина имеет право радоваться беременности и открыто делиться своим счастьем.

"Я родила своих детей до появления социальных сетей, но и тогда сталкивалась с осуждением за то, что покупала детские вещи заранее. У меня к таким людям был простой вопрос: готовят ли они заранее подарок мужу на день рождения или ждут самого дня рождения, чтобы сделать покупку? Ответ вы можете себе представить. Нам хочется верить, что если вести себя "правильно", ничего страшного не случится. Но это не так. Трагедии происходят не из-за фото в соцсетях. Они происходят и без них", — сказала Падалко.

Маричка публично выразила самые искренние соболезнования Федишин и её семье и пожелала им сил пережить эту тяжёлую утрату.

Третья беременность Федишин — что известно

В августе этого года артистка объявила о своей третьей беременности. Позже она сообщила, что ждёт дочь.

13 октября супруг Федишин — Виталий Човник — сообщил о потере дочери на 35-й неделе беременности певицы. По его словам, сама Ирина едва осталась в живых.

"Мы потеряли нашу маленькую дочку… Моё сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… Болит ужасно. Ирина жива, но находится в тяжёлом состоянии, мы едва не потеряли и её", — поделился Човник.

Кстати, Ирина Федишин и Виталий Човник женаты с 2006 года. Супруги воспитывают двух сыновей — 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.

Семья Ирины Федишин Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Стало известно о семье Ирины Федишин, которой она посвящает песни и которая стала для неё сейчас главной опорой.

До этого звездная семья устроила гендер-вечеринку, на которой раскрыла, кто же у них будет.

Кроме того, Ирина Федишин поделилась трогательными снимками в свадебном платье. Поводом для публикации повторной "свадьбы" стала особая дата — супруги отметили 20-ю годовщину своего брака.