Сумська підтримала Федишин і шокувала, як сама ледь не втратила дитину

Українська акторка Ольга Сумська відреагувала на трагедію, яка сталася у родині співачки Ірини Федишин – вона втратила доньку на 35 тижні вагітності. Кінозірка поділилась власним болючим досвідом.

Сумська прокоментувала допис Марічки Падалко, яка стала на захист Федишин і відповіла її хейтерам. Відповідний пост оприлюднили в Instagram.

Сумська ледь не втратила дитину

Акторка пригадала, як 24 роки тому у неї виявили гестоз. Через це вона ледь не втратила дитину на пізніх термінах вагітності, як сталося у Федишин.

Сумська розповіла, що тоді її тиск сягнув критичних показників. На щастя, артистка вчасно звернулась до лікарів і вони врятували її та дитину.

"Господи, яке горе… Ірочці сил відновитись… Згадую свою ситуацію 24 роки тому… Гестоз, ледве не втратила вагітність на останніх термінах… Тиск 220/120… Добре, що вчасно поїхала до пологового… Лікарі врятували", — поділилась Сумська.

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Сумська ледь не втратила дитину Фото: Instagram

Федишин втратила доньку – що відомо

Співачка була на 35 тижні вагітності. Нещодавно її родина влаштувала гендер-паті, де дізналась, що у них буде дівчинка.

У Федишин та її чоловіка Віталія є двоє синів — 15-річний Юрій та 11-річний Олег.

13 жовтня коханий співачки повідомив про втрату третьої дитини.

"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… Болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її", - розповів Віталій.

Ірина Федишин чекала на доньку Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колеги та друзі Ірини Федишин публічно підтримали співачку. Тисячі фанатів також висловили співчуття родині та побажали їм сил у важкий період.

Стало відомо про родину співачки, якій вона присвячує пісні та яка стала для неї зараз головною опорою.

Крім того, прихильники Федишин підтримали її, але знайшлись і ті, хто звинуватив артистку у "показовій" вагітності.