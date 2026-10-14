Сумська підтримала Федишин і шокувала, як сама ледь не втратила дитину
Українська акторка Ольга Сумська відреагувала на трагедію, яка сталася у родині співачки Ірини Федишин – вона втратила доньку на 35 тижні вагітності. Кінозірка поділилась власним болючим досвідом.
Сумська прокоментувала допис Марічки Падалко, яка стала на захист Федишин і відповіла її хейтерам. Відповідний пост оприлюднили в Instagram.
Сумська ледь не втратила дитину
Акторка пригадала, як 24 роки тому у неї виявили гестоз. Через це вона ледь не втратила дитину на пізніх термінах вагітності, як сталося у Федишин.
Сумська розповіла, що тоді її тиск сягнув критичних показників. На щастя, артистка вчасно звернулась до лікарів і вони врятували її та дитину.
"Господи, яке горе… Ірочці сил відновитись… Згадую свою ситуацію 24 роки тому… Гестоз, ледве не втратила вагітність на останніх термінах… Тиск 220/120… Добре, що вчасно поїхала до пологового… Лікарі врятували", — поділилась Сумська.
Федишин втратила доньку – що відомо
Співачка була на 35 тижні вагітності. Нещодавно її родина влаштувала гендер-паті, де дізналась, що у них буде дівчинка.
У Федишин та її чоловіка Віталія є двоє синів — 15-річний Юрій та 11-річний Олег.
13 жовтня коханий співачки повідомив про втрату третьої дитини.
"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… Болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її", - розповів Віталій.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Колеги та друзі Ірини Федишин публічно підтримали співачку. Тисячі фанатів також висловили співчуття родині та побажали їм сил у важкий період.
- Стало відомо про родину співачки, якій вона присвячує пісні та яка стала для неї зараз головною опорою.
Крім того, прихильники Федишин підтримали її, але знайшлись і ті, хто звинуватив артистку у "показовій" вагітності.