Ірина Федишин втратила дитину: колеги та друзі звернулися до неї (фото)

Українська співачка Ірина Федишин втратила донечку, яка мала стати третьою дитиною у її шлюбі з Віталієм Човником.

Продюсер 13 жовтня повідомив трагічну новину. За його словами, життя Ірини також було під загрозою. Віталій закликав молитися за них.

Колеги підтримали Ірину Федишин

Після звістки про трагедію колеги та друзі співачки почали активно залишати слова підтримки в Instagram. Тисячі фанатів також висловили співчуття родині та побажали їм сил у важкий період.

"Дуже тяжкі дні для всіх… невимовний біль. Співчуття вашій родині", — написала Даша Астаф’єва.

"Боже мій. Співчуття і сил Вам", — звернувся Ніколас Карма.

"Складно підібрати слова. Нехай Господь допоможе пережити втрату. Ми з вами, прийміть найщиріші співчуття", "Прийміть найщиріші співчуття, молімося", — написала родина Решетніків.

"Щирі співчуття. Здоров'я Ірині", — зазначила Альона Альона.

"Прийміть мої співчуття. Жахлива новина", — написала Раміна.

Ауріка Ротару: "Мої співчуття вашій родині".

Світлана Тарабарова: "Боже. Обіймаємо вас всією родиною, біль невимовна".

Сергій Середа: "Дай Боже сил вам це пережити".

Наталка Денисенко: "Боже, це таке горе, наші співчуття".

Маша Єфросиніна: "Мої найміцніші обійми Ірині та всій вашій родині".

Оля Цибульська: "Співчуваю вам. Сил вам і здоровʼя Ірі".

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Ірина Федишин Фото: irynafedyshyn\Instagram

Втрата дочки

13 жовтня стало відомо, що Ірина та Віталій втратили третю дитину, яка була дуже довгоочікувана для них. Продюсер не став розкривати деталей, але попросив молитися за дружину та їхнього маленького ангела.

"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її…Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини ", — написав Човник.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

В серпні 39-річна Ірина Федишин оголосила про третю вагітність. Подружжя чекало на донечку.

На захист Федишин перед забобонними хейтерами стала українська телеведуча Марічка Падалко.

Також Фокус писав про родину співачки — чоловіка-продюсера та двох синів.