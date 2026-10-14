Ирина Федишин потеряла ребенка: коллеги и друзья обратились к ней (фото)

Украинская певица Ирина Федишин потеряла дочь, которая должна была стать третьим ребенком в ее браке с Виталием Човником.

13 октября продюсер сообщил трагическую новость. По его словам, жизнь Ирины также находилась под угрозой. Виталий призвал молиться за них.

Коллеги поддержали Ирину Федишин

После известия о трагедии коллеги и друзья певицы начали активно оставлять слова поддержки в Instagram. Тысячи поклонников также выразили соболезнования семье и пожелали им сил в этот тяжёлый период.

"Очень тяжелые дни для всех… невыразимая боль. Соболезнования вашей семье", — написала Даша Астафьева.

"Боже мой. Соболезнования и сил вам", — обратился Николас Карма.

"Трудно подобрать слова. Пусть Господь поможет пережить утрату. Мы с вами, примите самые искренние соболезнования", "Примите самые искренние соболезнования, давайте помолимся", — написала семья Решетников.

"Искренние соболезнования. Здоровья Ирине", — отметила Алена Алена.

"Примите мои соболезнования. Ужасная новость", — написала Рамина.

Аурика Ротару: "Мои соболезнования вашей семье".

Светлана Тарабарова: "Боже. Обнимаем вас всей семьёй, боль невыразима".

Сергей Середа: "Дай Бог вам сил это пережить".

Наталья Денисенко: "Боже, какое горе, наши соболезнования".

Маша Ефросинина: "Мои самые крепкие объятия Ирине и всей вашей семье".

Оля Цыбульская: "Сочувствую вам. Сил вам и здоровья Ире".

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Ирина Федишин Фото: irynafedyshyn\Instagram

Потеря дочери

13 октября стало известно, что Ирина и Виталий потеряли третьего ребенка, которого они так долго ждали. Продюсер не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.

"Моё сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно… Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и её… Просим молиться за душу маленького ангелочка и за здоровье и выздоровление Ирины", — написал Човник.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В августе 39-летняя Ирина Федишин объявила о своей третьей беременности. Супруги ждали дочь.

На защиту Федишин перед суеверными хейтерами встала украинская телеведущая Маричка Падалко.

Кроме того, Фокус писал о семье певицы — о её муже-продюсере и двух сыновьях.