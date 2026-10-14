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Ирина Федишин потеряла ребенка: коллеги и друзья обратились к ней (фото)

Ирина Федишин потеряла ребенка
Ирина Федишин | Фото: Instagram

Украинская певица Ирина Федишин потеряла дочь, которая должна была стать третьим ребенком в ее браке с Виталием Човником.

13 октября продюсер сообщил трагическую новость. По его словам, жизнь Ирины также находилась под угрозой. Виталий призвал молиться за них.

Коллеги поддержали Ирину Федишин

После известия о трагедии коллеги и друзья певицы начали активно оставлять слова поддержки в Instagram. Тысячи поклонников также выразили соболезнования семье и пожелали им сил в этот тяжёлый период.

  • "Очень тяжелые дни для всех… невыразимая боль. Соболезнования вашей семье", — написала Даша Астафьева.
  • "Боже мой. Соболезнования и сил вам", — обратился Николас Карма.
  • "Трудно подобрать слова. Пусть Господь поможет пережить утрату. Мы с вами, примите самые искренние соболезнования", "Примите самые искренние соболезнования, давайте помолимся", — написала семья Решетников.
  • "Искренние соболезнования. Здоровья Ирине", — отметила Алена Алена.
  • "Примите мои соболезнования. Ужасная новость", — написала Рамина.
  • Аурика Ротару: "Мои соболезнования вашей семье".
  • Светлана Тарабарова: "Боже. Обнимаем вас всей семьёй, боль невыразима".
  • Сергей Середа: "Дай Бог вам сил это пережить".
  • Наталья Денисенко: "Боже, какое горе, наши соболезнования".
  • Маша Ефросинина: "Мои самые крепкие объятия Ирине и всей вашей семье".
  • Оля Цыбульская: "Сочувствую вам. Сил вам и здоровья Ире".
Видео дня
Ирина Федишин
Ирина Федишин
Фото: irynafedyshyn\Instagram

Потеря дочери

13 октября стало известно, что Ирина и Виталий потеряли третьего ребенка, которого они так долго ждали. Продюсер не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.

"Моё сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно… Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и её… Просим молиться за душу маленького ангелочка и за здоровье и выздоровление Ирины", — написал Човник.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Фокус писал о семье певицы — о её муже-продюсере и двух сыновьях.