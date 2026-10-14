Ирина Федишин потеряла ребенка: коллеги и друзья обратились к ней (фото)
Украинская певица Ирина Федишин потеряла дочь, которая должна была стать третьим ребенком в ее браке с Виталием Човником.
13 октября продюсер сообщил трагическую новость. По его словам, жизнь Ирины также находилась под угрозой. Виталий призвал молиться за них.
Коллеги поддержали Ирину Федишин
После известия о трагедии коллеги и друзья певицы начали активно оставлять слова поддержки в Instagram. Тысячи поклонников также выразили соболезнования семье и пожелали им сил в этот тяжёлый период.
- "Очень тяжелые дни для всех… невыразимая боль. Соболезнования вашей семье", — написала Даша Астафьева.
- "Боже мой. Соболезнования и сил вам", — обратился Николас Карма.
- "Трудно подобрать слова. Пусть Господь поможет пережить утрату. Мы с вами, примите самые искренние соболезнования", "Примите самые искренние соболезнования, давайте помолимся", — написала семья Решетников.
- "Искренние соболезнования. Здоровья Ирине", — отметила Алена Алена.
- "Примите мои соболезнования. Ужасная новость", — написала Рамина.
- Аурика Ротару: "Мои соболезнования вашей семье".
- Светлана Тарабарова: "Боже. Обнимаем вас всей семьёй, боль невыразима".
- Сергей Середа: "Дай Бог вам сил это пережить".
- Наталья Денисенко: "Боже, какое горе, наши соболезнования".
- Маша Ефросинина: "Мои самые крепкие объятия Ирине и всей вашей семье".
- Оля Цыбульская: "Сочувствую вам. Сил вам и здоровья Ире".
Потеря дочери
13 октября стало известно, что Ирина и Виталий потеряли третьего ребенка, которого они так долго ждали. Продюсер не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.
"Моё сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно… Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и её… Просим молиться за душу маленького ангелочка и за здоровье и выздоровление Ирины", — написал Човник.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- В августе 39-летняя Ирина Федишин объявила о своей третьей беременности. Супруги ждали дочь.
- На защиту Федишин перед суеверными хейтерами встала украинская телеведущая Маричка Падалко.
Кроме того, Фокус писал о семье певицы — о её муже-продюсере и двух сыновьях.