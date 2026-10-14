Сумская поддержала Федишин и шокировала, как сама едва не потеряла ребенка

Украинская актриса Ольга Сумская отреагировала на трагедию, которая произошла в семье певицы Ирины Федишин – она потеряла дочь на 35 неделе беременности. Кинозвезда поделилась собственным болезненным опытом.

Сумская прокомментировала сообщение Марички Падалко, которая стала на защиту Федишина и ответила ее хейтерам. Соответствующий пост был обнародован в Instagram.

Сумская чуть не потеряла ребенка

Актриса вспомнила, как 24 года назад у нее обнаружили гестоз. Поэтому она едва не потеряла ребенка на поздних сроках беременности, как произошло у Федишин.

Сумская рассказала, что тогда ее давление достигло критических показателей. К счастью, артистка вовремя обратилась к врачам и спасли ее и ребенка.

"Господи, какое горе... Ирочке сил восстановиться... Вспоминаю свою ситуацию 24 года назад... Гестоз, едва не потеряла беременность на последних сроках... Давление 220/120... Хорошо, что вовремя уехала в роддом... Врачи спасли", — поделилась Сумская.

Видео дня

Сумская чуть не потеряла ребенка Фото: Instagram

Федишин потеряла дочь – что известно

Певица была на 35 неделе беременности. Недавно ее семья устроила гендер-пати, где узнала, что у них будет девочка.

У Федишина и ее мужа Виталия есть два сына — 15-летний Юрий и 11-летний Олег.

13 октября любимый певицы сообщил о потере третьего ребенка.

"Мое сердце разбито на куски, самые страшные дни в моей жизни... Болит ужасно... Ирина жива, но переживает страшное состояние, мы едва не потеряли и ее", — рассказал Виталий.

Ирина Федишин ждала дочь Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Коллеги и друзья Ирины Федишин публично поддержали певицу. Тысячи фанатов также выразили соболезнования семье и пожелали им сил в трудный период.

Стало известно о семье певицы, которой она посвящает песни и которая стала для нее главной опорой.

Кроме того, поклонники Федишин поддержали ее, но нашлись и те, кто обвинил артистку в "показательной" беременности.