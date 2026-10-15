"Не могу молчать": Ефросинина ответила на обвинение Ирины Федишин в "нетихом счастье"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина раскритиковала суеверных хейтеров Ирины Федишин, которые обвиняют певицу в том, что она публично демонстрировала беременность.

После того как артистка потеряла дочь, тысячи поклонников и коллег выражают ей свои соболезнования.

Ефросинина ответила хейтерам Федишин

Мария подчеркнула, что тысячи женщин скрывают факт беременности из-за средневековых предрассудков, но все равно сталкиваются с выкидышами и замершими беременностями, на которые "не влияет, сняли ли они гендерную вечеринку или тихонько спят вдвоем с фотографией УЗИ".

"Я не могу молчать. Вчера я зашла под пост мужа Ирины Федишин о том, что они трагически потеряли ребенка и что Ира находится в очень тяжелом состоянии. Еще раз выражаю свои соболезнования. Там встречаются комментарии вроде того, что не надо было снимать клипы, показывать, что ты беременна, "счастье любит тишину". Все это, что уже доказано множеством историй, раз за разом, является не более чем человеческой особенностью… У человека трагедия, а ей нужно сказать, как она была неправа. Читай: сама виновата. И так пишут женщины, что печально", — сказала на камеру телеведущая.

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В частности, она подчеркнула, что многие женщины зачастую не могут забеременеть, особенно в условиях сильного стресса во время войны. Поэтому Маша радуется, когда видит, что кто-то из публичных людей (потому что их больше замечают) ждет ребенка.

По словам знаменитости, все, что мы можем делать как люди, — это поддерживать других в радости и горе.

"Беременность женщины — это сакральный период. Потеря ребенка — это ее вечная душевная боль. Беременеть или не беременеть — это решение исключительно женщины и ее партнера. Делиться счастьем или фактом горя — это только дело их мировоззрения. Тысячи женщин до сих пор скрывают факт беременности из-за этих средневековых предрассудков, но все равно сталкиваются и с выкидышами, и с замершими беременностями, и с кучей других проблем, на которые никак не влияет то, сняли ли они гендерную вечеринку или тихонько спят вдвоем с фотографией УЗИ", — подписала видео Ефросинина.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Наталья Холоденко прокомментировала видео Маши Ефросининой, в котором та выражает соболезнования Ирине Федишин после потери ребенка и расчесывает волосы.

В защиту Федишин перед суеверными хейтерами встала украинская телеведущая Маричка Падалко.

Кроме того, Фокус писал о семье певицы — о ее муже-продюсере и двух сыновьях.