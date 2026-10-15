"Не можу мовчати": Єфросиніна відповіла на звинувачення Ірини Федишин у "нетихому щасті"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна "пройшлася" по забобонних хейтерах Ірини Федишин, які звинувачують співачку в тому, що вона публічно демонструвала вагітність.

Після втрати артисткою доньки тисячі фанатів та колеги висловлюють їй свої співчуття.

Єфросиніна відповіла хейтерам Федишин

Марія наголосила, що тисячі жінок ховають факт вагітності через середньовічні забобони, та все одно мають викидні і завмерлі вагітності, на які "не впливає, чи зняли вони гендер-паті, чи сплять тихенько собі вдвох із фоткою з УЗД".

"Я не можу мовчати. Я зайшла вчора під допис чоловіка Ірини Федишин про те, що вони трагічно втратили дитину і про те, що Іра в дуже важкому стані. Мої співчуття ще раз. Там зустрічаються коментарі на кшталт того, що оце не треба було кліпи знімати, показувати, що ти вагітна, "щастя любить тишу". Все це, що доведено вже купою історій, разів, є не більш, ніж особливість людська… В людини трагедія, і сказати же їй треба, як вона була неправа. Читай: сама винна. І так пишуть жінки, що печально", — сказала на камеру телеведуча.

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Опитування Як ви ставитеся до критики Ірини Федишин за публічність під час вагітності? Опитування відкрите до Це її свідомий вибір Нормально, але треба мати міру "Щастя любить тишу" Нічого не знаю про цю ситуацію Голосувати

Зокрема, вона наголосила, що багато жінок часто не можуть завагітніти, особливо в умовах великого стресу під час війни. Тому Маша радіє, коли бачить, що хтось з публічних людей (бо їх більше видно) чекає на дитину.

За словами знаменитості, усе, що ми можемо робити як люди — підтримувати інших в радості та горі.

"Вагітність жінки — це сакральний період. Втрата дитини — це її біль всередині назавжди. Вагітніти чи не вагітніти — це рішення виключно жінки та її партнера. Ділитися щастям чи фактом горя — це тільки справа їхнього бачення світу. Тисячі жінок досі ховають факт вагітності через оці середньовічні забобони, та все одно мають і викидні, і завмерлі вагітності, і купу інших проблем, на які аж ніяк не впливає зняли вони гендер паті чи сплять тихенько собі вдвох із фоткою з УЗД", — підписала відео Єфросиніна.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Наталія Холоденко прокоментувала відео Маші Єфросиніної, у якому та висловлює співчуття Ірині Федишин після втрати дитини та розчісує волосся.

На захист Федишин перед забобонними хейтерами стала українська телеведуча Марічка Падалко.

Також Фокус писав про родину співачки — чоловіка-продюсера та двох синів.