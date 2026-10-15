Холоденко "пройшлась" по Єфросиніній після її співчуттів до Федишин (відео)

Українська психологиня та блогерка Наталія Холоденко прокоментувала відео Маші Єфросиніної, у якому та висловлює співчуття Ірині Федишин після втрати дитини.

Наталія помітила, що Маша в цей момент розчісує волосся, поки говорить про трагедію в родині співачки.

Холоденко висловилася про Єфросиніну

"Якби вам так виразили співчуття, як би ви себе почували? Я думаю, що ніякого злого умислу у Маші не було, просто співчуття — це та дія, яка потребує відкласти все і сказати не мимоходом. В іншому випадку це може дуже зачепити почуття близьких та рідних, які переживають гостре горе. Якщо уявити, що ми можемо без хейту і оцінок обговорити цю тему: "як найкраще висловити співчуття"", — написала Холоденко.

Що писали в коментарях люди:

"Дуже не щиро, співчуття виразила між процедурою розчісування і витяганням волосся з розчіски".

"Висловлювати співчуття, розчісуючи волосся і вичищаючи гребінець від волосся…. Ну це мʼяко кажучи не щиро….ніби підкреслює наскільки "мені байдуже"".

"Маша і її щирість. Нічого нового".

"Добре, що ще не на туалеті сиділа".

"Для неї це неважлива тема, емоційна відстороненість, людина продовжує займатися власною зовнішністю".

Видео дня

Сама ж Наталія в коментарях додала, що це може бути захисна реакція від відчуття ніяковості.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У серпні 39-річна Ірина Федишин оголосила про третю вагітність. Подружжя чекало на донечку.

На захист Федишин перед забобонними хейтерами стала українська телеведуча Марічка Падалко.

Також Фокус писав про родину співачки — чоловіка-продюсера та двох синів.