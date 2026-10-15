Холоденко "прошлась" по Ефросининой после ее соболезнований Федишин (видео)

Украинская психологиня и блогерша Наталья Холоденко прокомментировала видео Маши Ефросининой, в котором та выражает соболезнования Ирине Федишин в связи с потерей ребенка.

Наталья заметила, что Маша в этот момент расчесывает волосы, пока рассказывает о трагедии в семье певицы.

Холоденко высказалась о Ефросининой

"Если бы вам так выразили сочувствие, как бы вы себя почувствовали? Я думаю, что у Маши не было никакого злого умысла, просто сочувствие — это то действие, которое требует отложить все и сказать не мимоходом. В противном случае это может очень задеть чувства близких и родных, которые переживают острое горе. Если представить, что мы можем без хейта и оценок обсудить эту тему: "как лучше всего выразить соболезнования"", — написала Холоденко.

Что писали люди в комментариях:

"Очень неискренне она выразила сочувствие между расчесыванием и удалением волос с расчески".

"Выражать сочувствие, расчесывая волосы и очищая расческу от волос… Ну, это, мягко говоря, неискренне… как будто подчеркивает, насколько "мне всё равно"".

"Маша и её искренность. Ничего нового".

"Хорошо, что ещё не на туалете сидела".

"Для неё это неважная тема, эмоциональная отстранённость, человек продолжает заниматься собственной внешностью".

Видео дня

Сама же Наталья в комментариях добавила, что это может быть защитной реакцией на чувство неловкости.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В августе 39-летняя Ирина Федишин объявила о своей третьей беременности. Супруги ждали дочь.

На защиту Федишин перед суеверными хейтерами встала украинская телеведущая Маричка Падалко.

Кроме того, Фокус писал о семье певицы — о её муже-продюсере и двух сыновьях.