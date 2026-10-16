Мозгова "зірвалась" на мати, обговорюючи трагедію у родині Федишин (фото)

Українська продюсерка висловилася на захист співачки Ірини Федишин, яка нещодавно втратила дитину. Користувачі мережі закидали виконавиці, що вона сама "накликала" біду, надмірно демонструючи вагітність на публіку. Мозгова назвала такі судження неприпустимими, коли в родини горе.

Допис продюсерки у Facebook вийшов різким і місцями вкрай емоційним. Вона відверто висловилася про прихильників правила "щастя любить тишу", які почали коментувати трагедію в родині Ірини Федишин.

За словами Мозгової, ніхто не вправі диктувати публічним людям, що показувати й про що мовчати.

"Дічь пише: "Щастя любить тишу". Дічь, по-перше, після слова "любить" – крапка! Вкурюєте, бл…дь, про що я?! А тепер ще про ось всі ці ваші "не можна фото такі публікувати", "а можна не матюкатись" і ще купку різних "можна чи не можна". Можна все, що я вважаю за потрібне! Бо так мені подобається! Тому що мені так захотілось! І, повірте, що цього достатньо для того, щоб я це зробила!" – прокоментувала фразу про тишу продюсерка.

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Мозгова про злі язики

Окремо Мозгова звернулася до тих, хто приходить на чужі сторінки повчати. Вона наголосила, що у родини Федишин не час для "експертних думок" і здогадок.

"У людей реальне горе, померла дитина… Просто викажіть співчуття, помоліться чи пройдіть повз, не даючи нікому непотрібних порад, гіпотез і експертних думок… Дай боже Ірині і Віталію сил усе це пережити", – написала продюсерка.

Опитування Як ви ставитеся до критики Ірини Федишин за публічність під час вагітності? Опитування відкрите до Це її свідомий вибір Нормально, але треба мати міру "Щастя любить тишу" Нічого не знаю про цю ситуацію Голосувати

На знак підтримки колеги Мозгова додала до допису власне архівне фото часів вагітності.

Що відомо про трагедію

Про те, що чекає на поповнення, Ірина Федишин повідомила у вересні 2026 року. Тоді співачка розповіла, що в родині очікують доньку. Увечері 13 жовтня її чоловік Віталій Човник написав про втрату. Ця звістка вразила шанувальників артистки та весь український шоу-бізнес.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Журналістка Яніна Соколова висловила співчуття Ірині Федишин і дала відсіч її недоброзичливцям, які дорікають співачці "нетихим щастям".

Маша Єфросиніна також не змовчала й різко відповіла забобонним критикам, які звинувачують Федишин у тому, що вона не приховувала вагітність.

Окрім того, чоловік співачки Віталій Човник розповів, що пологи були дуже складними. За його словами, він устиг побачити донечку, і дівчинка була схожа на нього.