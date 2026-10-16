Яніна Соколова "рознесла" українців, які звинувачують Ірину Федишин

Українська журналістка Яніна Соколова висловила співчуття Ірині Федишин та різко відповіла хейтерам співачки, які звинувачують її в "нетихому щасті".

В Instagram блогерка записала відео, присвячене трагедії української співачки, яка втратила дитину під час пологів.

Соколова підтримала Федишин

Яніна Соколова звернула увагу на хейтерські коментарі забобонних українців, які почали звинувачувати Ірину, що вона надто виставляла свою вагітність напоказ.

"Читаю і задумуюсь, що не так із жінками, які пишуть під постами старими Ірини Федиши, в родині якої сталося горе, біда. У неї, у її чоловіка, у дітей. Це загибель новонародженої донечки. Ірина у важкому стані, але вижила, втратила багато крові, написав її чоловік. І всі ми українці, по ідеї, маємо щиро співчувати. Людині, яка дуже багато зробила для армії, робить світлу творчість, жінці, яка виховує дітей, ще й дуже багато працювала і працює над тим, аби країна рухалася вперед", — почала Соколова.

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Опитування Як ви ставитеся до критики Ірини Федишин за публічність під час вагітності? Опитування відкрите до Це її свідомий вибір Нормально, але треба мати міру "Щастя любить тишу" Нічого не знаю про цю ситуацію Голосувати

Втім, тут знаходяться жінки, які пишуть у коментарях, що "щастя любить тишу", тому "не варто було це все виставляти", "інакше би дитина була жива".

Ірина Федишин наразі у важкому стані Фото: irynafedyshyn\Instagram

"Друге, що читала. "Не треба було в такому віці вже поважному народжувати. Бо коли народжуєш молода, то все добре". Читаю решту всякого брєду по типу зовнішності. Шановні українські жінки, які це пишуть, ви ї**нулись? Мені здається, що таке можуть писати тільки глибоко травмовані, хворі люди, у яких життя не склалося, і вони всередині себе мають цю отруту, яку вони виливають на інших людей, у яких щось вдалося краще. Або якщо раптом у них якась трагедія, то вони самі у цьому винні", — різко звернулася до інтернет-хейтерів журналістка.

Відповідь чоловіка Ірини Федишин

На відео Яніни Соколової вже відреагував чоловік Ірини Федишин.

"Дякую", — написав у коментарях Віталій Човник.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маша Єфросиніна зізналася, що не хотіла образити почуття Ірини Федишин та її родини у відео зі співчуттями.

На захист Федишин перед хейтерами стала українська телеведуча Марічка Падалко.

Також Фокус писав про родину співачки — чоловіка-продюсера та двох синів.