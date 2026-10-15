"Так, я була у ванній": Єфросиніна відповіла на критику відео про Федишин

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що не хотіла образити почуття Ірини Федишин та її родини у відео зі співчуттями.

Користувачі мережі, зокрема психологиня Наталя Холоденко, помітили, що в момент співчуттів ведуча розчісує волосся, та обурилися з цього приводу.

Єфросиніна відповіла на критику

За словами Марії, вона не хотіла нікого образити, а завжди щось робить, коли нервує.

"Друзі, вітаю, на жаль, я бачу, що відбувається в коментарях під моїм останнім відео. Я спершу хочу подякувати своїй аудиторії, яка до того, як був вирізаний шматок на 20 секунд і пущений по соцмережах, всі, хто додивилися до кінця і зрозуміли, про що була мова. Але у вирізаному шматку це дійсно виглядає погано, це дійсно виглядає, як ніби мені все одно. І я хочу сказати, що я жодною мірою не хотіла нікого образити в такій чутливій темі", — сказала Єфросиніна.

Видео дня

Телеведуча наголосила, що особисто одразу написала родині Федишин, коли дізналася про трагедію.

"Мене просто розривало від того, що я побачила в коментарях. Від того, що я побачила, як жінки на сьогоднішній день ненавидять жінок, навіть коли в них горе. Я в такому пориві схопилася за це відео, записала його з першого разу. Так, я була у ванній, я приводила себе до ладу. Так, фраза про співчуття попала на це розчісування. Так буває. Це точно було не спеціально. Я завжди коли нервую, щось роблю. Це збіг. І мені шкода, що в ролика на 20 секунд більше переглядів, ніж у мого відео", — сказала Марія.

Вона попросила повернутися до повного відео, передивитися його і зрозуміти, що вона мала на увазі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маша Єфросиніна "пройшлася" по забобонних хейтерах Ірини Федишин, які звинувачують співачку в тому, що вона публічно демонструвала вагітність.

На захист Федишин перед хейтерами стала українська телеведуча Марічка Падалко.

Також Фокус писав про родину співачки — чоловіка-продюсера та двох синів.