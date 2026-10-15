"Да, я была в ванной": Ефросинина ответила на критику видео о Федишин

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что не хотела задеть чувства Ирины Федишин и её семьи в видео с выражением соболезнований.

Пользователи сети, в частности психолог Наталья Холоденко, заметили, что в момент выражения соболезнований ведущая расчесывает волосы, и возмутились по этому поводу.

Ефросинина ответила на критику

По словам Марии, она не хотела никого обидеть, а просто всегда что-то делает, когда нервничает.

"Друзья, привет! К сожалению, я вижу, что происходит в комментариях под моим последним видео. Прежде всего я хочу поблагодарить свою аудиторию: до того, как был вырезан 20-секундный фрагмент и распространен в соцсетях, все, кто досмотрел видео до конца, поняли, о чём шла речь. Но в вырезанном фрагменте это действительно выглядит плохо, это действительно выглядит так, будто мне всё равно. И я хочу сказать, что ни в коей мере не хотела никого обидеть в такой деликатной теме", — сказала Ефросинина.

Видео дня

Телеведущая подчеркнула, что лично сразу же написала семье Федишин, когда узнала о трагедии.

"Меня просто разрывало от того, что я увидела в комментариях. От того, что я увидела, как женщины сегодня ненавидят женщин, даже когда те переживают горе. Я в таком порыве схватилась за это видео, записала его с первого раза. Да, я была в ванной, приводила себя в порядок. Да, фраза о сочувствии попала на это расчесывание. Так бывает. Это точно было не специально. Я всегда, когда нервничаю, чем-то занимаюсь. Это совпадение. И мне жаль, что у ролика на 20 секунд больше просмотров, чем у моего видео", — сказала Мария.

Она попросила вернуться к полной версии видео, пересмотреть его и понять, что она имела в виду.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маша Ефросинина "разобралась" с предвзятыми хейтерами Ирины Федишин, которые обвиняют певицу в том, что она публично демонстрировала беременность.

В защиту Федишин перед хейтерами встала украинская телеведущая Маричка Падалко.

Кроме того, Фокус писал о семье певицы — о её муже-продюсере и двух сыновьях.