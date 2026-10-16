Янина Соколова "разнесла" украинцев, обвиняющих Ирину Федишин

Украинская журналистка Янина Соколова выразила соболезнования Ирине Федишин и резко ответила хейтерам певицы, которые обвиняют её в "нетихом счастье".

В Instagram блогерша записала видео, посвящённое трагедии украинской певицы, которая потеряла ребёнка во время родов.

Соколова поддержала Федишин

Янина Соколова обратила внимание на оскорбительные комментарии суеверных украинцев, которые начали обвинять Ирину в том, что она слишком выставляла свою беременность напоказ.

"Читаю и задумываюсь, что не так с женщинами, которые пишут под постами давними Ирины Федиши, в семье которой случилось горе, беда. У неё, у её мужа, у детей. Это гибель новорождённой дочери. Ирина в тяжёлом состоянии, но выжила, потеряла много крови, написал её муж. И все мы, украинцы, по идее, должны искренне сочувствовать. Человеку, который очень много сделал для армии, творит светлое творчество, женщине, которая воспитывает детей, да ещё и очень много работала и работает над тем, чтобы страна двигалась вперёд", — начала Соколова.

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Опрос Как вы относитесь к критике Ирины Федишин за публичность во время беременности? Опрос открыт до Это ее осознанный выбор Нормально, но надо знать меру "Счастье любит тишину" Ничего не знаю об этой ситуации Голосувати

Впрочем, здесь есть женщины, которые пишут в комментариях, что "счастье любит тишину", поэтому "не стоило всё это выставлять", "иначе ребёнок был бы жив".

Ирина Федишин сейчас находится в тяжелом состоянии Фото: irynafedyshyn\Instagram

"Второе, что прочитала: "Не стоило рожать в столь почтенном возрасте. Ведь когда рожаешь молодой, то всё хорошо". Читаю остальную всякую чепуху на тему внешности. Уважаемые украинские женщины, которые это пишут, вы е**нулись? Мне кажется, что такое могут писать только глубоко травмированные, больные люди, у которых жизнь не сложилась, и они внутри себя носят этот яд, который выливают на других людей, у которых что-то получилось лучше. Или, если вдруг у них какая-то трагедия, то они сами в этом виноваты", — резко обратилась к интернет-хейтерам журналистка.

Ответ мужа Ирины Федишин

На видео Янины Соколовой уже отреагировал супруг Ирины Федишин.

"Спасибо", — написал в комментариях Виталий Човник.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маша Ефросинина призналась, что не хотела задеть чувства Ирины Федишин и её семьи в видео с соболезнованиями.

В защиту Федишин перед хейтерами встала украинская телеведущая Маричка Падалко.

Кроме того, Фокус писал о семье певицы — о её муже-продюсере и двух сыновьях.