Янина Соколова "разнесла" украинцев, обвиняющих Ирину Федишин
Украинская журналистка Янина Соколова выразила соболезнования Ирине Федишин и резко ответила хейтерам певицы, которые обвиняют её в "нетихом счастье".
В Instagram блогерша записала видео, посвящённое трагедии украинской певицы, которая потеряла ребёнка во время родов.
Соколова поддержала Федишин
Янина Соколова обратила внимание на оскорбительные комментарии суеверных украинцев, которые начали обвинять Ирину в том, что она слишком выставляла свою беременность напоказ.
"Читаю и задумываюсь, что не так с женщинами, которые пишут под постами давними Ирины Федиши, в семье которой случилось горе, беда. У неё, у её мужа, у детей. Это гибель новорождённой дочери. Ирина в тяжёлом состоянии, но выжила, потеряла много крови, написал её муж. И все мы, украинцы, по идее, должны искренне сочувствовать. Человеку, который очень много сделал для армии, творит светлое творчество, женщине, которая воспитывает детей, да ещё и очень много работала и работает над тем, чтобы страна двигалась вперёд", — начала Соколова.
Как вы относитесь к критике Ирины Федишин за публичность во время беременности?
Впрочем, здесь есть женщины, которые пишут в комментариях, что "счастье любит тишину", поэтому "не стоило всё это выставлять", "иначе ребёнок был бы жив".
"Второе, что прочитала: "Не стоило рожать в столь почтенном возрасте. Ведь когда рожаешь молодой, то всё хорошо". Читаю остальную всякую чепуху на тему внешности. Уважаемые украинские женщины, которые это пишут, вы е**нулись? Мне кажется, что такое могут писать только глубоко травмированные, больные люди, у которых жизнь не сложилась, и они внутри себя носят этот яд, который выливают на других людей, у которых что-то получилось лучше. Или, если вдруг у них какая-то трагедия, то они сами в этом виноваты", — резко обратилась к интернет-хейтерам журналистка.
Ответ мужа Ирины Федишин
На видео Янины Соколовой уже отреагировал супруг Ирины Федишин.
"Спасибо", — написал в комментариях Виталий Човник.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Маша Ефросинина призналась, что не хотела задеть чувства Ирины Федишин и её семьи в видео с соболезнованиями.
- В защиту Федишин перед хейтерами встала украинская телеведущая Маричка Падалко.
Кроме того, Фокус писал о семье певицы — о её муже-продюсере и двух сыновьях.