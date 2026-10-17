"Ти назавжди в моєму серці": Федишин уперше розповіла про втрату під час вагітності (фото)

Українська співачка Ірина Федишин утратила доньку на 35-тижні вагітності через важкі пологи та операцію. Виконавиця вперше публічно розповіла про власні переживання через втрату ненародженої дитини.

Співачка написала, що разом з чоловіком Віталієм думали назвати доньку Веронікою, однак пара втратила дитину. Про це співачка написала у великому дописі в своєму Instagram.

"Для мене це найважчий пост. Моя Веронічко, моя люба донечко, ти назавжди у моєму серці", — написала співачка у пості.

Вона вказує, що пише допис, переживаючи "найбільше горе в житті і падаю в найбільший розпач". Федишин додає, що попри важку утрату, вона відчула "неймовірну підтримку не тільки в Україні, але в усьому світі" через її важку втрату.

"Я отримала тисячі повідомлень від жінок, які зіткнулися з цим болем, приватні повідомлення від відомих жінок, які ділилися з дуже особистими і болючими історіями в наміренні хоч трохи розрадити мене", — зізналася співачка.

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У каруселі допису Федишин пише, що їй боляче та важко, але вона "приймає" те, що сталося. Вона вказує, що вдячна чоловіку Віталію за те, що був поруч і зміг витримати, і показати на фото померлу доньку.

"А вона була дуже схожа на нього, смугленька, з темним волоссячком, з маленьким носиком і пухкими губками. Така красуня… 48 см зросту, вагою 2,6 кг", — написала співачкаю

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Федишин розповідає, що попри сотні тисяч повідомлень з підтримкою, вона зіткнулася з осудом. Водночас вона, як написала співачка, "не хочу ними наповнювати своє серце".

"Попри все пережите, я ні на мить не шкодую, що ми ділилися своєю радістю. Я не шкодую жодного дня свого щастя", — підкреслила співачка.

Вона додає, що вдячна за підтримку чоловіку та родині. Наразі виконавиця продовжує одужувати та сподівається, що " у цій страшній історії ще багато болючих моментів… с про цю страшну ніч… сподіваюся, я знайду сили поділитися з вами".

"Дякую, що ви поруч", — написала співачка у своєму дописі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Єфросиніна "пройшлася" по забобонних хейтерах співачки, які звинувачують останній в надмірній публічності своєї вагітності;

Журналістка Яніна Соколова "рознесла" українців, які звинувачують Федишин в "нетихому щасті".

Окрім того, Олена Мозгова у мережі висловилася на захист співачки Ірини Федишин. Вона категорично засудила користувачів мережі, які закидали виконавиці, що вона сама "накликала" біду.