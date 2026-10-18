Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт во второй раз стала мамой и поделилась трогательными снимками с малышом
35-летняя актриса Бонни Райт, сыгравшая Джини Уизли в фильмах о Гарри Поттере, стала мамой во второй раз. Звезда родила мальчика и дала ему необычное имя.
Бонни Райт родила дома в Калифорнии второго ребенка от своего мужа Эндрю Лококо, которому 42 года. Мальчика назвали Астер Скай Райт Лококо — в честь цветка, который вдохновил звезду. Новостью о пополнении в семье актриса поделилась 17 октября на своей странице в Instagram.
Малыш появился на свет в конце сентября, однако всё это время Райт с мужем скрывали рождение второго ребёнка. Теперь звезда решилась рассказать об этой замечательной новости и показать, как выглядит маленький Астер.
"Познакомьтесь с нашим сыном Астером Скай Райтом Лококо, который родился дома 28 сентября. Его назвали в честь цветка в форме звезды. Наша маленькая звездочка получила море любви от своего старшего брата Элио", — сообщила Бонни Райт в соцсетях.
На одной из фотографий, которой поделилась Бонни, Астер спит в полосатом комбинезоне, прижавшись к её груди, а его старший брат наклонился над коляской новорождённого.
Кроме того, актриса выразила благодарность своим помощницам во время родов, которые, по её словам, "провели нас через портал рождения".
На пополнение в семье Бонни Райт отреагировали звезды "Гарри Поттера"
В комментариях под постом Бонни с ней поздравили как поклонники её творчества, так и коллеги со съёмочной площадки "Гарри Поттера". Среди тех, кто первым отреагировал на радостную новость, была, в частности, Эванна Линч, сыгравшая Луну Лавгуд.
"Поздравляю, Бонни и Эндрю!!! Какой милый мальчик и какие прекрасные имена", — написала Эванна.
Скарлетт Гефнер, сыгравшая в фильмах роль Пенси Паркинсон, присоединилась к поздравлениям и написала несколько трогательных слов своей коллеге.
Стоит напомнить, что о своей второй беременности Бонни Райт объявила в апреле. Все это время звезда старалась не афишировать ход беременности и не признавалась, кого она ждет вместе со своим мужем Эндрю.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- в 2027 году выйдут новые книги о культовых персонажах "Гарри Поттера";
- первый трейлер сериала о "Гарри Поттере" от HBO выложили в сеть.
Кроме того, недавно звезда "Гарри Поттера" Эванна Линч вышла замуж за садовника.