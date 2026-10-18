Зірка "Гаррі Поттера" Бонні Райт вдруге стала мамою і поділилася зворушливими кадрами з малюком

35-річна акторка Бонні Райт, яка зіграла Джіні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, стала мамою вдруге. Зірка народила хлопчика і дала йому незвичайне ім'я.

Бонні Райт народила вдома в Каліфорнії другу дитину від свого чоловіка Ендрю Лококо, якому 42 роки. Хлопчика назвали Астер Скай Райт Лококо — в честь квітки, якою надихнулася зірка. Новиною про поповнення у сім'ї акторка поділилася 17 жовтня на своїй сторінці в Instagram.

Малюк з'явився на світ наприкінці вересня, однак увесь цей час Райт із чоловіком приховували народження другої дитини. Тепер зірка наважилася розповісти про чудову новину і показати, як виглядає маленький Астер.

"Познайомтеся з нашим сином Астером Скай Райтом Лококо, який народився вдома 28 вересня. Його назвали на честь квітки у формі зірки. Наша маленька зірочка отримала безліч любові від свого старшого брата Еліо", — повідомила Бонні Райт у соцмережах.

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Другий син Бонні Райт Астер Скай Райт Лококо Фото: Instagram thisisbwright

На одній із фотографій, якою поділилася Бонні, Астер спить у смугастому комбінезоні, притулившись до її грудей, а його старший брат схилився над коляскою новонародженого.

Бонні Райт показала фото своєї сім'ї після пологів Фото: Instagram thisisbwright

Також акторка висловила вдячність своїм помічницям у пологах, які, за її словами, "провели нас крізь портал народження".

На поповнення в родині Бонні Райт відреагували зірки "Гаррі Поттера"

У коментарях під дописом Бонні її привітали як прихильники творчості, так і колеги зі знімального майданчика "Гаррі Поттера". Серед тих, хто першим відреагував на радісну новину, була зокрема Еванна Лінч, яка зіграла Луну Лавгуд.

"Вітаю, Бонні та Ендрю!!! Який гарненький хлопчик і які прекрасні імена", — написала Еванна.

Скарлетт Гефнер, яка зіграла у фільмах роль Пенсі Паркінсон, приєдналася до привітань і написала кілька зворушливих слів колезі.

Варто нагадати, що про свою другу вагітність Бонні Райт оголосила у квітні. Увесь цей час зірка намагалася не афішувати перебіг вагітності і не зізнавалася, на кого вона чекає разом із чоловіком Ендрю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також нещодавно зірка "Гаррі Поттера" Еванна Лінч вийшла заміж за садівника.