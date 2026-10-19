Бывшая жена Остапчука снялась в "Холостяке": его нынешняя резко отреагировала

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, юрист Христина Горняк, приняла участие в 15-м сезоне шоу "Холостяк".

Она пришла, чтобы побороться за сердце баскетболиста Вячеслава Кравцова, и уже в первом выпуске реалити-шоу упомянула о бывшем муже. На это отреагировала его нынешняя жена Екатерина.

Горняк на "Холостяке"

В своей биографии Христина упомянула брак с Владимиром Остапчуком, который стал "страшным периодом".

"После года совместной жизни он стал достаточно эмоционально агрессивным, употреблял алкоголь, начал бить по стенам, бросать мои вещи, мать, изгонял меня… У меня был такой стресс… до рвоты. Это был очень страшный период. Больше в моей жизни такого не будет", — уверена Горняк.

Христина Горняк Фото: Instagram kristygor

Реакция Екатерины

Тем временем нынешняя жена шоумена отреагировала на публичные откровения. В своём Telegram-канале Екатерина подчеркнула, что это не соответствует действительности.

Видео дня

"Я не считаю, что она вообще должна была об этом не упоминать. Она могла. Но хотя бы говорила правду. Потому что обвинять Вову в алкоголизме, зная, что это не так, и что ваш брак просто выглядел так, будто он постоянно был на корпоративах/съемках/проектах, а вечером вы вместе напивались и обрушивали друг на друга матом — это, как минимум, несправедливо", — написала блогерша.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская Фото: instagram.com/poka.tya

Екатерина добавила, что Христина, по её мнению, слишком часто использует статус бывшей жены Остапчука, а не занимается продвижением своего бренда.

"Пусть кто-нибудь сделает подборку из всех интервью, в которых она говорит, что она бывшая Остапчука. Не хочу забыть об этом. Предлагаю вообще выпустить это видео на экраны в Киеве на "Гулливере". Чтобы точно никто не забыл, что она бывшая жена никому не нужного Остапчука", — написала блогерша.

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