Колишня дружина Остапчука знялася в "Холостяку": його теперішня різко відреагувала
Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, взяла участь у 15-му сезоні шоу "Холостяк".
Вона прийшла боротися за серце баскетболіста Вʼячеслава Кравцова і вже в першому випуску реаліті згадала про колишнього чоловіка. На це не змовчала його теперішня дружина Катерина.
Горняк на "Холостяку"
У своїй візитівці Христина згадала шлюб з Володимиром Остапчуком, який став "страшним періодом".
"Після року спільного проживання він ставав достатньо емоційно-агресивним, вживав алкоголь, почав бити стіни, кидати мої речі, мати, виганяння… У мене був такий стрес… до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде", — впевнена Горняк.
Реакція Катерини
Тим часом нинішня дружина шоумена відреагувала на публічні одкровення. У своєму Telegram-каналі Катерина наголосила, що це не є правдою.
"Я не вважаю, що вона взагалі мала не згадувати. Вона могла. Але хоча б казала правду. Бо звинувачувати Вову в алкоголізмі, знаючи, що це не так, і що ваш шлюб просто виглядав так, що він постійно був на корпоративах/зйомках/проєктах, а ввечері ви разом набухувалися і крили один одного матом — це, як мінімум, несправедливо", — написала блогерка.
Катерина додала, що Христина, на її думку, надто часто використовує статус колишньої дружини Остапчука, а не будує свій бренд.
"Зробіть хтось нарізку зі всіх інтервʼю, у яких вона говорить, що вона колишня Остапчука. Не хочу забути цей факт. Пропоную взагалі на екрани в Києві на Гулівер відео пустити. Щоб точно ніхто не забув, що вона колишня нікому не потрібного Остапчука", — написала блогерка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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