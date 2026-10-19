Внезапный развод и общая дочь: что известно об отношениях Свитолиной и Монфиса (фото)

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина разводится со своим мужем Гаэлем Монфисом. Решение разорвать отношения приняла сама знаменитость. По её словам, их брак заканчивается, но они навсегда останутся родителями общей дочери Скаи.

Звездная чета познакомилась ещё в 2018 году. А в 2021-м пара поженилась. Интересно, что незадолго до свадьбы Элина и Гаэль расставались. Подробнее об отношениях Свитолиной с Монфисом — расскажет Фокус.

Начало романтических отношений

Свитолина познакомилась с Монфисом ещё в подростковом возрасте, но общаться они начали позже. Так, во время вечеринки в Нью-Йорке Гаэль предложил Элине обменяться номерами телефонов. Однако их первое свидание состоялось только в 2018 году.

Тогда теннисистка приехала в Париж и выложила фотографию в соцсети. Гаэль увидел её и предложил встретиться. Элина согласилась, и с тех пор пара уже не расставалась.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис в начале их знакомства Фото: Instagram Элина Свитолина и Гаэль Монфис в начале их знакомства Фото: Instagram

После судьбоносной встречи Свитолина и Монфис встречались два года и поначалу пытались скрывать свои отношения. Но они — известные теннисисты, поэтому было трудно сохранять тайну, особенно во время совместных турниров.

Уже в 2019 году Элина привезла своего возлюбленного в Украину, чтобы показать ему Киев и Одессу. Родители знаменитости радостно встретили и приняли Гаэля.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис в Киеве Фото: Instagram

Внезапный разрыв отношений

Интересно, что в феврале 2021 года Свитолина шокировала заявлением о разрыве отношений с Монфисом. Тогда пара сообщила, что решила сделать перерыв, и это решение было невероятно сложным, поскольку они по-прежнему любят друг друга.

"Просто двое лучших друзей поняли, что нужно дать друг другу больше свободы и помочь друг другу жить максимально полноценной жизнью. Мы не будем комментировать эту ситуацию", — заявили теннисисты.

Впоследствии Элина и Гаэль всё-таки сошлись, и мужчина сделал предложение любимой во время отдыха в горах. Он выбрал красивое место и подарил ей роскошное кольцо. Пара поделилась фотографиями в соцсети.

Признание Гаэля Элини Фото: Instagram

Свадьба звездной пары

Уже в июле 2021 года Элина и Гаэль сыграли свадьбу. Из-за карантинных ограничений пара решила не устраивать шумное торжество.

Свадебная церемония состоялась в швейцарском городе Ньон. На торжестве присутствовали родные и близкие звездной пары.

Свитолина и Монфис поженились в 2021 году Фото: Instagram Свадьба Свитолиной и Монфиса Фото: Instagram

Рождение дочери

В мае 2022 года Свитолина объявила о перерыве в карьере. Тогда её беспокоили боли в спине, и у неё наступило эмоциональное выгорание из-за полномасштабной войны в Украине. А впоследствии Элина заявила, что ожидает рождения дочери.

В октябре 2022 года теннисистка родила долгожданную дочь Скаю. Уже через месяц Свитолина вернулась в спорт.

У Свитолиной и Монфиса есть дочь Скай Фото: Instagram Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочкой Фото: Instagram

Развод Свитолиной и Монфиса

19 октября этого года Элина и Гаэль объявили о разводе после пяти лет брака. Причиной развода стало тяжелое психологическое состояние теннисистки из-за войны в Украине. По её словам, она постепенно теряла себя и поняла, что не сможет прийти в себя, оставаясь в браке.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, певица Maruv (Анна Корсун), которая после начала полномасштабной войны уехала из Украины, сообщила о разводе со своим мужем Александром Корсуном. Пара прожила вместе 14 лет.