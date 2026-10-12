Maruv разводится с мужем после 14 лет отношений

Певица Maruv (Анна Корсун), которая после начала полномасштабной войны уехала из Украины, сообщила о разводе с мужем Александром Корсуном. Пара прожила вместе 14 лет.

Об разрыве отношений артистка решила сообщить лично, а не через прессу. Об этом Maruv рассказала на своей странице в Instagram (maruvofficial).

Maruv разводится с мужем

По словам певицы, она и ее муж Александр расстались после 14 лет отношений. Maruv решила закрыть комментарии под постом, поскольку не хочет громких обсуждений по этой теме.

"Мы с мужем разорвали отношения, длившиеся 14 лет. Думаю, будет честно, если вы узнаете об этом от меня, а не из прессы. Комментарии к этой публикации закрываю, потому что не хочу бурных обсуждений и домыслов вокруг этой темы. Вместе мы подарили жизнь прекрасному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему чувство стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своим путем", — заявила знаменитость.

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Maruv разводится с мужем Фото: Instagram

Личная жизнь Maruv

Певица родилась в Павлограде Днепропетровской области. Муж Maruv — Александр Корсун — окончил Харьковский аэрокосмический институт по специальности "Менеджмент".

Пара познакомилась в караоке-баре, а позже Александр стал пиар-менеджером Maruv. В 2022 году певица объявила о беременности. Позже она родила первенца.

Maruv и ее муж Александр Фото: Instagram

Позиция Maruv в войне

До полномасштабного вторжения Maruv активно строила карьеру в России. После начала войны она уехала в Испанию и решила не комментировать вражеские действия, происходящие на территории Украины. Однако в 2022 году певица снялась в фотосессии для журнала Hello.ru, где она была запечатлена беременной, и дала интервью о своем самочувствии.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Maruv анонсировала новую композицию на украинском языке. Фрагмент трека под названием "Казала" она опубликовала в своем TikTok.

Украинская телеведущая Катя Осадчая посоветовала Maruv сдать украинский паспорт и отправиться "за российским кораблем" за свою молчаливую позицию по поводу войны.

Кроме того, украинская певица опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в латексных купальниках Uhura, созданных для своего бренда одежды.