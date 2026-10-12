Maruv розлучається з чоловіком після 14 років стосунків

Співачка Maruv (Анна Корсун), яка після початку повномасштабної війни виїхала з України, повідомила про розлучення із чоловіком Олександром Корсуном. Пара була разом 14 років.

Про розрив стосунків артистка вирішила повідомити особисто, а не через пресу. Про це Maruv розповіла на своїй сторінці в Instagram (maruvofficial).

Maruv розлучається з чоловіком

За словами співачки, вона з чоловіком Олександром завершила стосунки, які тривали 14 років. Maruv вирішила закрити коментарі під дописом, оскільки не хоче гучних обговорень навколо цієї теми.

"Ми з моїм чоловіком завершили стосунки завдовжки 14 років. Думаю, буде чесно, якщо ви дізнаєтесь про це від мене, а не з преси. Коментарі до цієї публікації закриваю, тому що не хочу бурхливих обговорень та домислів навколо цієї теми. Разом ми дали життя прекрасній дитині, і зараз для мене особливо важливо дбати про її емоційний стан, а також забезпечити їй відчуття стабільності. Життя триває, тепер кожен із нас піде своєю дорогою", — заявила знаменитість.

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Maruv розлучається з чоловіком Фото: Instagram

Особисте життя Maruv

Співачка є уродженкою Павлограда Дніпропетровської області. Чоловік Maruv – Олександр Корсун – закінчив Харківський аерокосмічний інститут за спеціальністю "Менеджмент".

Пара познайомився у караоке-барі, а потім Олександр став піар-менеджером Maruv. У 2022 році співачка оголосила про вагітність. Згодом вона народила первістка.

Maruv та її чоловік Олександр Фото: Instagram

Позиція Maruv у війні

До повномасштабного вторгнення Maruv активно будувала кар'єру в Росії. Після початку війни вона виїхала до Іспанії та вирішила не коментувати ворожі дії, які відбуваються на території України. Однак у 2022 році співачка знялася у вагітній фотосесії для журналу Hello.ru та дала інтерв'ю про своє самопочуття.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Maruv анонсувала нову композицію українською мовою. Фрагмент треку під назвою "Казала" вона оприлюднила у своєму TikTok.

Українська телеведуча Катя Осадча порадила Maruv віддати український паспорт і вирушити "за російським кораблем" за свою мовчазну позицію про війну.

Крім того, українська співачка опублікувала кілька знімків, на яких позує в латексних купальниках Uhura, створених для свого бренду одягу.