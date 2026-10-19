Раптове розлучення та спільна донька: що відомо про стосунки Світоліної й Монфіса (фото)

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна розлучається зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Рішення розірвати стосунки ухвалила сама знаменитість. За її словами, їхній шлюб завершується, але вони назавжди залишаться батьками спільної донечки Скаї.

Зіркове подружжя познайомилося ще у 2018 році. А у 2021-му пара одружилася. Цікаво, що незадовго до весілля Еліна та Гаель розходились. Детальніше про стосунки Світоліної з Монфісом – розповість Фокус.

Початок романтичних стосунків

Світоліна познайомилася з Монфісом ще у підлітковому віці, але спілкуватись вони почали пізніше. Так, під час вечірки у Нью-Йорку Гаель запропонував Еліні обмінятися телефонами. Однак перше їхнє побачення сталося лише у 2018 році.

Тоді тенісистка приїхала до Парижа і виставала фотографію у соцмережі. Гаель побачив і запропонував зустрітися. Еліна погодилась і після того пара вже не розлучалась.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс на початку знайомства Фото: Instagram Еліна Світоліна та Гаель Монфіс на початку знайомства Фото: Instagram

Після доленосної зустрічі Світоліна та Монфіс зустрічалися два роки і спочатку намагалися приховувати стосунки. Але вони – відомі тенісисти, тому було важко зберігати таємницю, особливо під час спільних турнірів.

Видео дня

Вже у 2019 році Еліна привезла коханого до України, щоб показати йому Київ та Одесу. Батьки знаменитості радісно зустріли та прийняли Гаеля.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс у Києві Фото: Instagram

Раптовий розрив стосунків

Цікаво, що у лютому 2021 року Світоліна шокувала заявою про розрив стосунків з Монфісом. Тоді пара повідомила, що вирішила зробити паузу і це рішення було неймовірно складним, тому що вони все рівно кохають одне одного.

"Просто двоє найкращих друзів зрозуміли, що потрібно дати одне одному більше простору, і допомогти жити максимально повним життям. Ми не будемо коментувати цю ситуацію", — заявляли тенісисти.

Згодом Еліна та Гаель все ж таки зійшлися і чоловік освідчився коханій під час відпочинку у горах. Він обрав гарне місце і подарував їй розкішну каблучку. Пара похизувалась фото у соцмережі.

Освідчення Гаеля Еліні Фото: Instagram

Весілля зіркової пари

Вже у липні 2021-го Еліна та Гаель зіграли весілля. Через карантинні обмеження пара вирішила не влаштовувати гучне святкування.

Церемонія весілля відбулась у швейцарському місті Ньон. На святі були присутні рідні та близькі зіркового подружжя.

Світоліна та Монфіс одружилися у 2021 році Фото: Instagram Весілля Світоліної та Монфіса Фото: Instagram

Народження донечки

У травні 2022 року Світоліна повідомила про паузу у кар’єрі. Тоді її турбували болі у спині та в неї сталося вигорання через повномасштабну війну в Україні. А згодом Еліна заявила, що очікує на народження донечки.

У жовтні 2022-го тенісистка народила довгоочікувану дочку Скаї. Вже за місяць Світоліна повернулася до спорту.

У Світоліної та Монфіса є донечка Скаї Фото: Instagram Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з донечкою Фото: Instagram

Розлучення Світоліної та Монфіса

19 жовтня цього року Еліна та Гаель оголосили про розлучення після п’яти років шлюбу. Причиною розлучення став важкий психологічний стан тенісистки через війну в Україні. За її словами, вона поступово втрачала себе й зрозуміла, що не зможе відновитися, лишаючись у шлюбі.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс Фото: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Еліна Світоліна показала, який вигляд має її трирічна донька. Дівчинка має розкішне кучеряве волосся.

До речі, українська тенісистка зіграла на Вімблдоні з чорною стрічкою через обстріл України. Тоді росіяни вкотре атакували наші міста, внаслідок чого загинули понад 30 людей.

Крім того, співачка Maruv (Анна Корсун), яка після початку повномасштабної війни виїхала з України, повідомила про розлучення із чоловіком Олександром Корсуном. Пара була разом 14 років.