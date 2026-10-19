Тайная свадьба и жизнь на две страны: как сложилась жизнь KOLA (фото)

Украинская певица KOLA (настоящее имя — Анастасия Прудиус) родилась 19 октября 1992 года в Харькове. Сегодня ей — 34 года.

Фокус рассказывает, что известно о знаменитой имениннице.

Как она изменилась с годами

Певица прошла долгий путь от участия в талант-шоу ("X-Фактор" в 2013 году, "Голос страны" в 2016 и 2021 годах) и работы бэк-вокалисткой в проекте "Танцы со звездами" до статуса одной из самых популярных сольных артисток современной Украины. Её визитной карточкой стали глубокие лирические треки ("Разом?", "Біля серця", "Люди").

За это время именинница стала более уверенной и открытой. По словам Насти, в последние годы в её жизни появилось много спорта и строгая дисциплина, которая помогает поддерживать эмоциональный баланс.

KOLA Фото: instagram.com/kola__official

KOLA Фото: instagram.com/kola__official

KOLA Фото: YouTube

Где он сейчас и что известно о личной жизни

KOLA фактически живет в двух странах — Украине и Израиле. Основная часть её работы, концерты и благотворительная деятельность сосредоточены в Киеве. Однако в последнее время она старается чаще летать в Тель-Авив, поскольку хочет проводить больше времени рядом с любимым.

Видео дня

В ноябре 2023 года Настя поразила поклонников новостью о том, что тайно вышла замуж. Избранника артистки зовут Вячеслав. Он родился в Днепре, но ещё в детстве эмигрировал с родителями в Израиль, где занимается медициной и имеет собственный бизнес. Он старше Насти на 13 лет.

Песни KOLA набирают миллионы просмотров

Пара познакомилась летом 2022 года на благотворительном концерте в Израиле, где Вячеслав был одним из организаторов. В 2023 году влюблённые сыграли уютную свадьбу в Праге.

КОЛА с мужем Фото: instagram.com/kola__official

Долгое время звезда вообще не показывала лицо своего мужа, поскольку он не является публичным человеком, однако со временем стала делиться романтическими снимками. Главной проблемой на данный момент пара называет расстояние.

У Вячеслава есть два сына от предыдущего брака, с которыми Настя уже нашла общий язык. Общих детей у супругов нет, но KOLA открыто признается, что мечтает о материнстве и готова к этому новому этапу.

KOLA поддержала сбор, организованный Фокусом

Кстати, Настя публично поддержала сбор средств, организованный Фокусом к 20-летию издания, на нужды военных — а именно на боевой квадроцикл для 95-й ОДШБр.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

KOLA посвятила избраннику песню и поделилась снимками из памятного дня.

Исполнительница оказалась в эпицентре ракетного обстрела в Израиле, куда приехала на лечение.

Кроме того, KOLA рассказала о своём муже-иностранце. По словам артистки, её муж не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он должен был приехать в Украину.