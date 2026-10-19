Таємне весілля та життя на дві країни: як склалося життя KOLA (фото)

Українська співачка KOLA (справжнє ім'я – Анастасія Прудіус) народилася 19 жовтня 1992 року у Харкові. Сьогодні їй — 34.

Фокус розповідає, що відомо про зіркову іменинницю.

Як змінилася з роками

Співачка пройшла тривалий шлях від участі в талант-шоу ("X-Фактор" у 2013 році, "Голос країни" у 2016 та 2021 роках) та роботи бек-вокалісткою у проєкті "Танці з зірками" до статусу однієї з найпопулярніших сольних артисток сучасної України. Її візитною карткою стали глибокі ліричні треки ("Разом?", "Біля серця", "Люди").

Іменинниця за цей час стала більш впевненою та відкритою. За словами Насті, останніми роками у її житті з'явилося багато спорту та жорстка дисципліна, яка допомагає тримати емоційний баланс.

KOLA Фото: instagram.com/kola__official

KOLA Фото: instagram.com/kola__official

KOLA Фото: YouTube

Де зараз та що відомо про особисте

KOLA фактично мешкає на дві країни — Україну та Ізраїль. Основна її робота, концерти та благодійна діяльність зосереджені в Києві. Проте останнім часом вона намагається частіше літати до Тель-Авіва, оскільки прагне проводити більше часу поряд з коханим.

Видео дня

У листопаді 2023 року Настя приголомшила шанувальників новиною, що таємно вийшла заміж. Обранця артистки звуть В'ячеслав. Він народився у Дніпрі, але ще в дитинстві емігрував з батьками до Ізраїлю, де займається медициною та має власний бізнес. Він старший від Насті на 13 років.

Пісні KOLA набирають мільйони переглядів

Пара зустрілася влітку 2022 року на благодійному концерті в Ізраїлі, де В'ячеслав був одним з організаторів. У 2023 році закохані зіграли затишне весілля у Празі.

KOLA з чоловіком Фото: instagram.com/kola__official

Довгий час зірка взагалі не показувала обличчя чоловіка, оскільки він не публічний, проте згодом став ділитися романтичними кадрами. Головною проблемою наразі пара називає відстань.

В'ячеслав має двох синів від попереднього шлюбу, з якими Настя вже порозумілася. Спільних дітей подружжя не має, але KOLA відкрито ділиться, що мріє про материнство і готова до цього нового етапу.

KOLA підтримала збір Фокусу

До речі, Настя публічно підтримала збір Фокусу до 20-річчя видання на потреби військових — а саме на бойовий квадроцикл для 95-ї ОДШБр.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

KOLA присвятила обранцю пісню та поділилась знімками з пам’ятного дня.

Виконавиця опинилася в епіцентрі ракетної атаки в Ізраїлі, куди приїхала на лікування.

Крім того, KOLA розповіла про свого чоловіка-іноземця. За словами артистки, її чоловік не має стосунку до шоубізнесу. Він мав приїхати в Україну.