"Мама одевала": известная блогерша высмеяла наряд нового "Холостяка"

Украинская блогерша и писательница Катя Блёстка иронично описала образ главного героя шоу "Холостяк" Вячеслава Кравцова на первой вечеринке реалити-шоу.

Блогерша пошутила, что такой наряд ему подобрала мама, использовав костюм старшего брата.

Блогерша высмеяла образ "Холостяка"

"Я не смотрю шоу "Холостяк", но мне ничто не мешает прокомментировать это стилистическое решение. Кто одевал холостяка? Выходите сюда! Я хочу на вас взглянуть. Потому что мне кажется, что его одевала мама. Он приходит, говорит: "Мам, иду на шоу, надеть нечего". "Сынок, не переживай. У старшего брата остался выпускной костюм, мы рукава обрежем". Он примеряет, говорит: "Мам, я как Губка Боб... Это мне фигуру испортило". А мама говорит: "Не как Губка Боб, а это артхаус сейчас в моде", — сказала Блёстка.

По словам блогерши, футболка якобы была куплена мамой перед причастием.

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"Я требую ответов!" — написала она.

Блогерша высмеяла образ "Холостяка" Фото: Threads

Позже Катя Блёстка рассказала, как бы она одевала главного героя реалити-шоу.

"Если бы его одевала я, то он был бы весь в брошках, а ещё с шляпкой и сумочкой. Костюм — только салатовый. А не такой убогий, телесного цвета", — написала в комментариях писательница.

Вячеслав Кравцов Фото: СТБ

Реакция сети

В комментариях люди "подхватили" шутки Блёстки:

"Зато Решетник, как купил костюм в первом сезоне, так его и носит до сих пор"

"Чтобы ни одна женщина, кроме родной матери, не взглянула. С-стратегия"

"Для такого роста рукава были коротки, просто отрезали".

"Кому-то нужны были рукава, отнеситесь с пониманием. Может, следующий выпуск или финальный будет только из рукавов и всё. Они могут удивить. Тема не до конца раскрыта".

"Его рукава пошли Грише на новые штаны".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, юрист Христина Горняк, приняла участие в 15-м сезоне шоу "Холостяк".

15 октября телеканал СТБ официально назвал имя новой героини романтического реалити-шоу "Холостячка". Ею стала Антонина Хижняк.

Главным героем нового сезона стал 39-летний баскетболист Вячеслав Кравцов. Он известен своей карьерой в НБА. Кроме того, у спортсмена был неудачный брак с моделью Элиной Руденко.