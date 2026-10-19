"Одягала мама": відома блогерка висміяла одяг нового "Холостяка"

Українська блогерка та письменниця Катя Бльостка іронічно описала образ головного героя шоу "Холостяк" Вʼячеслава Кравцова на першій вечірці реаліті.

Блогерка пожартувала, що такий лук склала йому мама, використавши костюм старшого брата.

Блогерка висміяла образ "Холостяка"

"Я не дивлюся шоу "Холостяк", але мені ніщо не заважає прокоментувати оце стилістичне рішення. Хто холостяка вдягав? Вийдіть сюди! Я хочу на вас глянути. Бо мені здається, що мама його вдягала. Він приходить, каже: "Мам, іду на шоу, вдіти немає що". "Сина, не переживай. Старшого брата випускний костюм лишився, ми рукава обріжемо". Він міряє, каже: "Мам, я, як Губка Боб... Воно мені фігуру спортило". А мама каже: "Не як Губка Боб, а то артхаус такий в моді зараз", — сказала Бльостка.

За словами блогерки, футболка начебто куплена мамою до причастя.

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"Я вимагаю відповідей!" — написала вона.

Блогерка висміяла образ "Холостяка" Фото: Threads

Згодом Катя Бльостка додала, як би вона одягала головного героя реаліті.

"Якби його вдягала я, то він би весь у брошках був, а ще при брилі і сумочці. Костюм — тіко салатовий. А не отако бідовенько, тілесно", — написала в коментарях письменниця.

Вʼячеслав Кравцов Фото: СТБ

Реакція мережі

У коментарях люди "підхопили" жарти Бльостки:

"Зато Решетник, як купив костюма в першому сезоні, так його і носе до тепер"

"То щоб ніяка женщіна окрім матері рідної не глянула. С-стратегія"

"Для такого зросту рукави були закороткі, просто відрізали".

"Комусь треба були рукава, віднесіться з розумінням. Може наступний випуск чи фінальний буде тільки рукава і усьо. Вони можуть здивувати. Тема не до кінця розкрита".

"Його рукава пішли Гриші на нові штани".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, взяла участь у 15-му сезоні шоу "Холостяк".

15 жовтня телеканал СТБ офіційно назвав імʼя нової героїні романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Нею стала Антоніна Хижняк.

Головним героєм нового сезону став 39-річний баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Він відомий своєю кар’єрою в NBA. Також спортсмен мав невдалий шлюб з моделлю Еліною Руденко.