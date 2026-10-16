Поїздка до Москви та невдалий шлюб: що відомо про нового "Холостяка" Кравцова

Сьогодні, 16 жовтня, стартує 15-й сезон романтичного шоу "Холостяк". Головним героєм став 39-річний баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Він відомий своєю кар’єрою в NBA. Також спортсмен мав невдалий шлюб з моделлю Еліною Руденко.

До того ж Кравцов потрапляв у гучний скандал. У 2015 році баскетболіст їздив до Москви та грав за російську команду. Детальніше про життя нового "Холостяка" — розповість Фокус.

Спортивна кар’єра Кравцова

В'ячеслав родом з Одеси. В 11 років батьки вирішили записати його до баскетбольної секції. Вже у 16 років він переїхав до Києва, де почав активно розвивати свою спортивну кар’єру. У 19 років Кравцов грав за національну збірну України.

Крім цього, В'ячеслав виступав за такі клуби як "Київ" та "Донецьк". У 2012 році він заключив контракт з Detroit Pistons, а згодом — грав за Phoenix Suns.

Баскетболіст В'ячеслав Кравцов Фото: Instagram

Новий "Холостяк" має багато досягнень, серед них – звання найкращого центрового української Суперліги та чемпіонство України й Іспанії.

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Цікаво, що також Кравцов заснував власний бізнес у сфері морської логістики і наразі активно займається підприємницькою діяльністю.

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Особисте життя

В'ячеслав був одружений з моделлю Еліною Руденко. Вони познайомились у соцмережі, а вперше зустрілись взимку 2017 року. У 2019-му пара офіційно узаконила стосунки, а в лютому 2021-го у них народилась донька Меліса.

В'ячеслав Кравцов з колишньою дружиною Еліною Фото: Instagram В'ячеслав Кравцов з колишньою дружиною Еліною Фото: Instagram

Однак у 2023 році Еліна та В'ячеслав розлучились. Наразі спортсмен спілкується із донькою та іноді ділиться фото разом із нею.

В'ячеслав Кравцов та його донька Меліса Фото: Instagram В'ячеслав Кравцов та його донька Меліса Фото: Instagram

Скандальна поїздка до Росії

Цікаво, що у 2015 році Кравцов їздив виступати за московський ЦСКА. Як зізнався баскетболіст, він зробив це заради дівчини.

"Я грав за донецьку команду два роки і познайомився там з дівчиною з групи підтримки. Через деякий час в нас зав’язалися стосунки й ми почали навіть жити разом, але стосунки були – ну, такі трошки важкі, якщо чесно. Після Донецька я поїхав грати в НБА в Америку, вона поїхала зі мною. На другий рік моєї кар’єри в НБА в Америці ми посварилися дуже сильно, і вона приїхала жити й працювати в Москву", — розповідав спортсмен.

Після завершення сезону В'ячеслав шукав новий проєкт. І тоді йому запропонували перейти у московський клуб ЦСКА. Через дівчину, яка жила у РФ, хлопець вирішив поїхати туди.

"Коли я погодився на цей контракт, я до кінця не розумів масштабів всього, що коїться – а конкретно тому, що Росія напала на Україну", — казав Кравцов.

У підсумку баскетболіст пробув у російському клубі 1,5 місяці. Врешті-решт він зрозумів, що РФ – це агресор, і назвав участь у ЦСКА – помилкою.

В'ячеслав Кравцов Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

15 жовтня телеканал СТБ офіційно назвав імʼя нової героїні романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Нею стала Антоніна Хижняк, відома роллю Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Саме це стало темою для жартів у мережі.

Українська акторка Катерина Кузнєцова могла стати героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", але не прийняла пропозицію телеканалу СТБ.

Крім того, переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь поділилась з підписниками у мережі радісною подією. Блогерка придбала розкішний автомобіль німецької марки BMW.