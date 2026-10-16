Поездка в Москву и неудачный брак: что известно о новом "Холостяке" Кравцове

Сегодня, 16 октября, стартует 15-й сезон романтического шоу "Холостяк". Главным героем стал 39-летний баскетболист Вячеслав Кравцов. Он известен своей карьерой в НБА. Также у спортсмена был неудачный брак с моделью Элиной Руденко.

К тому же Кравцов оказался в центре громкого скандала. В 2015 году баскетболист ездил в Москву и играл за российскую команду. Подробнее о жизни нового "Холостяка" — расскажет Фокус.

Спортивная карьера Кравцова

Вячеслав родом из Одессы. В 11 лет родители решили записать его в баскетбольную секцию. Уже в 16 лет он переехал в Киев, где начал активно развивать свою спортивную карьеру. В 19 лет Кравцов играл за национальную сборную Украины.

Кроме того, Вячеслав выступал за такие клубы, как "Киев" и "Донецк". В 2012 году он подписал контракт с "Детройт Пистонс", а впоследствии — играл за "Финикс Санз".

Баскетболист Вячеслав Кравцов Фото: Instagram

Новый "Холостяк" имеет множество достижений, среди которых — звание лучшего центрового украинской Суперлиги, а также титулы чемпиона Украины и Испании.

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Интересно, что Кравцов также основал собственный бизнес в сфере морской логистики и в настоящее время активно занимается предпринимательской деятельностью.

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Личная жизнь

Вячеслав был женат на модели Элине Руденко. Они познакомились в социальной сети, а впервые встретились зимой 2017 года. В 2019 году пара официально зарегистрировала брак, а в феврале 2021 года у них родилась дочь Мелисса.

Вячеслав Кравцов с бывшей женой Элиной Фото: Instagram Вячеслав Кравцов с бывшей женой Элиной Фото: Instagram

Однако в 2023 году Элина и Вячеслав расстались. Сейчас спортсмен общается с дочерью и иногда публикует совместные с ней фотографии.

Вячеслав Кравцов и его дочь Мелисса Фото: Instagram Вячеслав Кравцов и его дочь Мелисса Фото: Instagram

Скандальная поездка в Россию

Интересно, что в 2015 году Кравцов ездил выступать за московский ЦСКА. Как признался баскетболист, он сделал это ради девушки.

"Я играл за донецкую команду два года и познакомился там с девушкой из группы поддержки. Спустя некоторое время у нас завязались отношения, и мы даже начали жить вместе, но отношения были — ну, честно говоря, немного сложные. После Донецка я уехал играть в НБА в Америку, она уехала со мной. На второй год моей карьеры в НБА в Америке мы сильно поссорились, и она приехала жить и работать в Москву", — рассказывал спортсмен.

По окончании сезона Вячеслав искал новый проект. И тогда ему предложили перейти в московский клуб ЦСКА. Из-за девушки, которая жила в РФ, парень решил поехать туда.

"Когда я согласился на этот контракт, я до конца не понимал масштабов всего происходящего — а именно того, что Россия напала на Украину", — сказал Кравцов.

В итоге баскетболист пробыл в российском клубе 1,5 месяца. В конце концов он понял, что РФ — это агрессор, и назвал своё участие в ЦСКА ошибкой.

Вячеслав Кравцов Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

15 октября телеканал СТБ официально назвал имя новой героини романтического реалити-шоу "Холостячка". Ею стала Антонина Хижняк, известная по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша". Именно это стало поводом для шуток в сети.

Украинская актриса Екатерина Кузнецова могла стать героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", но не приняла предложение телеканала СТБ.

Кроме того, победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень поделилась с подписчиками в сети радостным событием. Блогерша приобрела роскошный автомобиль немецкой марки BMW.