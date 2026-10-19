39-летняя Леся Никитюк показала сына Оскара в полный рост (фото)

Украинская телеведущая и звезда комедии "Песики" Леся Никитюк 19 октября отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 39 лет.

Первыми именинницу поздравили папа с мамой, жених Дмитрий и сын Оскар.

Леся Никитюк отмечает 39-й день рождения

В сторис Instagram ведущая шоу "Кто сверху" показала подарок от родителей, которые поздравили дочь ещё в семь утра. А возлюбленный именинницы Дмитрий Бабчук опубликовал фото своего подарка Лесе на своей странице.

Морской пехотинец порадовал невесту скульптурным панно "Хлопок" от дизайнерской студии YALANZHI OBJECTS. "Художественное сокровище", как назвал его Дмитрий, стоит на сайте бренда 1750 евро.

"Поздравьте мою прекрасную жену Лесю Никитюк с днём рождения. Посмотрите, какое художественное сокровище подарил. Не знаю, что это, но она счастлива", — написал отец сына ведущей.

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Подарок Леси Никитюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

А родители подарили Лесе белые цветы и купюры евро в праздничной открытке.

Отец Леси Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Впоследствии Никитюк показала своего годовалого сына Оскара в полный рост, даже немного "засветив" его лицо перед камерой.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жених Леси Никитюк поделился редкими снимками с их годовалым сыном Оскаром.

Телеведущая эмоционально отреагировала на материал нашего издания, посвященный звездным парам с заметной разницей в возрасте.

Именинница поделилась подробностями о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения сына Оскара.