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39-річна Леся Нікітюк показала сина Оскара в повний зріст (фото)

Леся Нікітюк показала сина оскара
Леся Нікітюк | Фото: Instagram lesia_nikituk

Українська телеведуча та зірка комедії "Песики" Леся Нікітюк 19-го жовтня святкує свій день народження. Їй виповнилося 39 років.

Першими іменинницю привітали тато з мамою, наречений Дмитро та син Оскар.

Леся Нікітюк святкує 39-й день народження

У сторіс Instagram ведуча шоу "Хто зверху" показала подарунок від батьків, які привітали дочку ще о сьомій ранку. А коханий іменинниці Дмитро Бабчук опублікував фото свого подарунку Лесі в себе на сторінці.

Морський піхотинець потішив наречену скульптурним панно "Бавовна" від дизайнерської студії YALANZHI OBJECTS. "Мистецьки скарб", як назвав його Дмитро, коштує на сайті бренду 1750 євро.

"Привітайте мою гарну жінку Лесю Нікітюк з днем народження. Погляньте, який мистецький скарб подарував. Не знаю, що це, але вона щаслива", — написав батько сина ведучої.

Видео дня
леся нікітюк день народження
Подарунок Лесі Нікітюк
Фото: Instagram @lesia_nikituk

А батьки подарували Лесі білі квіти та купюри євро у святковій листівці.

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Тато Лесі Нікітюк
Фото: Instagram lesia_nikituk

Згодом Нікітюк показала в повний зріст свого однорічного сина Оскара, навіть трохи "засвітивши" його обличчя на камеру.

Леся Нікітюк із сином
Леся Нікітюк із сином
Фото: Instagram lesia_nikituk

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Іменинниця поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина Оскара.