Три жены и семеро детей: что известно о личной жизни Дмитрия Гордона (фото)

Сегодня, 21 октября, известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону исполняется 59 лет. Он известен не только своей блестящей карьерой и огромной популярностью, но и насыщенной личной жизнью.

Официально Гордон был женат трижды. Кроме того, у него семеро детей от разных женщин. Подробнее о личной жизни журналиста — расскажет Фокус.

Женщины и дети Гордона

Первой официальной женой журналиста стала женщина по имени Наталья. Гордон женился на ней в 1980-х годах. В 1992 году у пары родился первенец — сын Ростислав.

Наталья и Дмитрий прожили в браке восемь лет. В конце концов, пара решила расстаться. Как признался Гордон, причиной разрыва отношений стало то, что между ними исчезла любовь.

Ростислав Гордон Фото: Instagram

Второй возлюбленной журналиста стала Злата Емельяненко. Пара не состояла в официальном браке, но в 1995 году у них родился сын Дмитрий.

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Злата работала у Дмитрия редактором проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". Паре не удалось сохранить романтические отношения, но они хорошо ладят друг с другом.

Злата Емельяненко и сын Дмитрий Фото: Facebook

В 1999 году Гордон женился во второй раз. Его избранницей стала Елена Сербина. У пары родилось двое детей — дочь Елизавета (1999 год) и сын Лев (2001 год).

Гордон с дочерью Елизаветой Фото: Facebook Гордон с сыном Левом Фото: Instagram

Интересно, что Дмитрий не раз заявлял, что Елена якобы "очаровала" его. Однако "чары" женщины не помогли, и пара рассталась.

Елена Сербина и Дмитрий Гордон Фото: Facebook

Третьей женой Гордона стала журналистка Олеся Бацман. Супруги воспитывают троих дочерей — Санту (2012 год), Алису (2016 год) и Лиану (2019 год).

Сам Дмитрий признался, что Олеся — лучшая женщина в его жизни. Пара иногда публикует совместные снимки в соцсетях и получает много комплиментов.

Дочери Дмитрия Гордона Фото: Instagram Олеся Бацман и ее дети от Гордона Фото: Instagram

Кстати, Гордон поддерживает хорошие отношения со всеми своими бывшими. Они хорошо ладят друг с другом, поскольку у них есть общие дети.

Дети Дмитрия Гордона Фото: Instagram

Где сейчас живут дети Гордона

Первый сын Дмитрия — Ростислав — окончил Киевский институт международных отношений. После этого он переехал в США. Там парень увлекается фотографией и работает в креативной индустрии.

Второй сын — Дмитрий — также проживает в США. Он получил музыкальное образование в Бостоне и в настоящее время работает композитором и музыкантом.

Дочь Гордона — Елизавета — проживает в Украине. Дмитрий общается с дочерью, но не разглашает информацию о её деятельности.

Третий сын журналиста — Лев — живёт в Европе. О нём тоже мало что известно, поскольку он не ведёт публичную жизнь. Парень интересуется технологиями и собственными творческими проектами.

Дочь Гордона — Санта — живёт в Киеве с родителями. Вторая дочь — Алиса — также живёт с Дмитрием и Олесей: она занимается спортом и балетом.

Младшая дочь Гордона — Лиана — родила в 2019 году. Звездные родители время от времени публикуют совместные фото с ребенком в соцсети.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Олеся Бацман опубликовала редкое фото с Гордоном. Снимку уже более десяти лет. Пару сфотографировали на фоне ночного Тбилиси во время отпуска в Грузии.

Также жена Гордона рассказала о своих чувствах ревности и ответила, простила бы мужу измену.

Кроме того, Дмитрий Гордон рассказал, почему его сыновья не на войне. У журналиста четыре дочери и трое совершеннолетних сыновей. Однако никто из них не защищает Украину на фронте.