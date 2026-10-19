Жена Дмитрия Гордона призналась, простит ли ему измену (фото)

Украинская журналистка и ведущая Олеся Бацман рассказала о своих чувствах ревности и ответила, простила бы она мужу неверность.

В интервью Маричке Довбенко жена Дмитрия Гордона призналась, что и она, и он на самом деле очень ревнивы.

Простила бы жена Гордона измену

"Я даже об этом никогда не задумывалась. Почему? Потому что я очень ревнивая. Он это знает. И он, как оказалось, тоже. Хотя он об этом не знал. И когда мы только познакомились, он мне рассказывал, что у него чувства ревности вообще нет. Есть такие люди, которым просто всё равно. Потому что, если что-то там происходит, значит, этого не нужно было и это не тот человек. И что я буду вообще это… Это ниже моего достоинства — ревновать. А потом всё так изменилось. А я ему сразу сказала, что я ревнивая", — вспомнила с улыбкой Олеся.

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Она считает, что если ее — то ее, если вместе — то вместе.

"Если не вместе — значит, не вместе. И это нормально. Кто что ищет и кто как выстраивает отношения. А потом, со временем, оказалось, что Дмитрий тоже ревнив", — отметила журналистка.

Бацман даже не хочет думать и обсуждать возможность измены со стороны мужа.

"Зачем? Ведь сейчас у нас есть то, что есть. И нас всё устраивает", — ответила она.

Олеся Бацман Фото: Instagram

Брак Гордона

Бацман — третья жена Дмитрия Гордона. От первой жены Натальи у него есть сын Ростислав, от отношений с бывшей возлюбленной Златой — сын Дмитрий.

От второй жены Елены Сербиной родились сын Лев и дочь Елизавета.

С Олесей Бацман, журналисткой и редактором программ "Шустер live", Дмитрий Гордон познакомился в 2006 году, когда она брала у него интервью.

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман Фото: Алеся Бацман / Instagram

Они поженились в 2011 году. У пары три дочери: Санта (2012), Алиса (2016), Лиана (2019).

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дмитрий Гордон опубликовал трогательный пост в Instagram, поздравив свою жену, Олесю Бацман, с 39-летием.

Журналист поделился архивным фото с певицей Натальей Могилевской. Снимок был сделан в 1999 году.

Гордон поделился архивным фото с певицей Софией Ротару.