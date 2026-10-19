Дружина Дмитра Гордона зізналася, чи пробачить йому зраду (фото)

Українська журналістка та ведуча Олеся Бацман заговорила про свої відчуття ревнощів та відповіла, чи пробачила б чоловіку невірність.

В інтервʼю Марічці Довбенко дружина Дмитра Гордона зізналася, що і вона, і він насправді дуже ревниві.

Чи пробачила б дружина Гордона зраду

"Я навіть про це ніколи не думала. Чому? Тому що я дуже ревнива. Він це знає. І він, як виявилося, також. Хоча він про це не знав. І коли ми лише познайомилися, то він мені розказував, що в нього відчуття ревнощів взагалі відсутнє. Є такі люди, яким просто байдуже. Тому що, якщо щось там трапляється, то значить, не потрібно це було і це не та людина. І що я буду взагалі це… Це нижче, ніж моє достоїнство, ревнувати. А потім так все змінилося. А я йому одразу сказала, що я ревнива", — пригадала з посмішкою Олеся.

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Вона вважає, що якщо її — то її, якщо разом — то разом.

"Якщо не разом — то не разом. І нормально. Хто що шукає і хто як вибудовує стосунки. А потім так, з часом виявилося, що Дмитро також ревнивий", — зазначила журналістка.

Бацман навіть не хоче думати та обговорювати можливість зради з боку чоловіка.

"Нащо? Якщо зараз ми маємо те, що маємо. І все нас влаштовує", — відповіла вона.

Олеся Бацман Фото: Instagram

Шлюб Гордона

Бацман — третя дружина Дмитра Гордона. Від першої дружини Наталії в нього є син Ростислав, від стосунків з колишньою коханою Златою — син Дмитро.

Від другої дружини Олени Сербіної народилися син Лев і дочка Єлизавета.

З Олесею Бацман, журналісткою, редакторкою програм "Шустер live", Дмитро Гордон познайомився 2006 року, коли жінка брала в нього інтерв'ю.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман Фото: Олеся Бацман / Instagram

Вони одружилися 2011 року. У пари три доньки: Санта (2012), Аліса (2016), Ліана (2019).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дмитро Гордон опублікував зворушливий пост в Instagram, привітавши дружину, Олесю Бацман, із 39-річчям.

Журналіст поділився архівним фото зі співачкою Наталією Могилевською. Кадр було зроблено у 1999 році.

Гордон поділився архівним фото зі співачкою Софією Ротару.