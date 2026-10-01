З чубчиком і довгим волоссям: Гордон показав, як Ротару виглядала майже 30 років тому (фото)

Український журналіст Дмитро Гордон поділився архівним фото зі співачкою Софією Ротару. Знімок був зроблений у далекому 1997 році.

Гордон оприлюднив кадр на своїй сторінці в Instagram (gordondmytro). На фото українська артистка виглядає ефектно та у незвичному стилі.

Як Ротару виглядала у молодості

За словами журналіста, знімок з Ротару був зроблений майже 30 років тому – у 1997 році. Тоді співачці було 49 років.

На знімку артистка позує у цікавому образі – з довгим волосся, коротким чубчиком та темними окулярами. Ротару була одягнута у чорний піджак та мереживну блузку.

Тим часом Гордон стояв позаду Ротару, одягнений у чорний костюм, білу сорочку та краватку.

Софія Ротару у молодості Фото: Instagram

Користувачі мережі були вражені архівним знімком і заявили, що співачка мала неймовірний вигляд.

"Софія Ротару чудова";

"Найкраща! І найулюбленіша! Любимо і сумуємо";

"Вау, приголомшливо!".

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Реакція мережі Фото: Instagram Реакція мережі Фото: Instagram

Де зараз Софія Ротару

Після початку повномасштабного вторгнення співачка зникла зі сцени. Як розповідала сестра Ротару – Ауріка – зараз артистка перебуває в Україні та мешкає у Київській області. Вона займається господарством та допомагає нашим військовим.

За словами Ауріки, Ротару свідомо вирішила відмовитись від виступів на час війни. Водночас родина співачки не виключає, що вона може повернутись на сцену після перемоги України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Невістка Софії Ротару – Світлана Євдокименко – поділилась з підписниками у мережі архівними фото артистки. Таким чином вона вирішила привітати знаменитість з іменинами.

Також Софія Ротару в річницю свого одруження показала архівний кадр з чоловіком, якого давно немає в живих.

Крім того, Дмитро Гордон заявляв, що не сумнівається у патріотичній позиції Софії Ротару та її підтримці Батьківщини. Водночас він зізнався, що чекав від співачки більш рішучої публічної заяви на початку повномасштабного вторгнення.