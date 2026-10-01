С челкой и длинными волосами: Гордон показал, как Ротару выглядела почти 30 лет назад (фото)

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился архивным фото с певицей Софией Ротару. Снимок был сделан в далеком 1997 году.

Гордон опубликовал снимок на своей странице в Instagram (gordondmytro). На фото украинская артистка выглядит эффектно и в необычном стиле.

Как Ротару выглядела в молодости

По словам журналиста, снимок с Ротару был сделан почти 30 лет назад — в 1997 году. Тогда певице было 49 лет.

На снимке артистка позирует в оригинальном образе — с длинными волосами, короткой челкой и темными очками. Ротару была одета в черный пиджак и кружевную блузку.

Тем временем Гордон стоял позади Ротару, одетый в черный костюм, белую рубашку и галстук.

София Ротару в молодости Фото: Instagram

Пользователи сети были поражены архивным снимком и отметили, что певица выглядела просто потрясающе.

"София Ротару великолепна";

"Лучшая! И самая любимая! Любим и скучаем";

"Вау, потрясающе!".

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Реакция сети Фото: Instagram Реакция сети Фото: Instagram

Где сейчас София Ротару

После начала полномасштабного вторжения певица исчезла со сцены. Как рассказывала сестра Ротару — Аурика — сейчас артистка находится в Украине и живет в Киевской области. Она занимается хозяйством и помогает нашим военным.

По словам Аурики, Ротару сознательно решила отказаться от выступлений на время войны. В то же время семья певицы не исключает, что она может вернуться на сцену после победы Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Невестка Софии Ротару — Светлана Евдокименко — поделилась с подписчиками в сети архивными фотографиями артистки. Таким образом она решила поздравить знаменитость с именинами.

Также София Ротару в годовщину своей свадьбы показала архивный снимок с мужем, которого давно нет в живых.

Кроме того, Дмитрий Гордон заявлял, что не сомневается в патриотической позиции Софии Ротару и её поддержке Родины. В то же время он признался, что ожидал от певицы более решительного публичного заявления в начале полномасштабного вторжения.