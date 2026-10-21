Троє жінок та семеро дітей: що відомо про особисте життя Дмитра Гордона (фото)

Сьогодні, 21 жовтня, відомому українському журналісту Дмитру Гордону виповнюється 59 років. Він знаменитий не тільки своєю блискучою кар’єрою та шаленою популярністю, а й насиченим особистим життям.

Офіційно Гордон був одружений тричі. Також він має семеро дітей від різних жінок. Детальніше про особисте життя журналіста – розповість Фокус.

Жінки та діти Гордона

Першою офіційною дружиною журналіста стала жінка на ім'я Наталія. Гордон одружився з нею у 1980-х роках. У 1992-му у пари народився первісток – син Ростислав.

Наталія та Дмитро прожили у шлюбі вісім років. Зрештою, пара вирішила розлучитись. Як зізнався Гордон, причиною розриву стосунків стало те, що між ними зникло кохання.

Ростислав Гордон Фото: Instagram

Другою коханою журналіста стала Злата Емельяненко. Пара не була офіційно у шлюбі, але у 1995 році у них народився син Дмитро.

Злата працювала у Дмитра редакторкою проєкту "В гостях у Дмитра Гордона". Парі не вдалося зберегти романтичні стосунки, але вони гарно спілкуються між собою.

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Злата Емельяненко та син Дмитро Фото: Facebook

У 1999 році Гордон одружився вдруге. Його обраницею стала Олена Сербіна. У пари народилося двоє дітей – донька Єлизавета (1999 рік) та син Лев (2001 рік).

Гордон з донькою Єлизаветою Фото: Facebook Гордон з сином Левом Фото: Instagram

Цікаво, що Дмитро не раз заявляв, що Олена нібито "приворожила" його. Однак "чари" жінки не допомогли і пара розлучилась.

Олена Сербіна та Дмитро Гордон Фото: Facebook

Третьою дружиною Гордона стала журналістка Олеся Бацман. Подружжя виховує трьох доньок — Санту (2012 рік), Алісу (2016 рік) та Ліану (2019 рік).

Сам Дмитро зізнався, що Олеся – найкраща жінка у його житті. Пара іноді ділиться спільними кадрами у соцмережі та отримує багато компліментів.

Доньки Дмитра Гордона Фото: Instagram Олеся Бацман та її діти від Гордона Фото: Instagram

До речі, Гордон залишається у гарних стосунках зі всіма своїми колишніми. Вони добре спілкуються, оскільки мають спільних дітей.

Діти Дмитра Гордона Фото: Instagram

Де зараз живуть діти Гордона

Перший син Дмитра — Ростислав — закінчив Київський інститут міжнародних відносин. Після цього він переїхав до США. Там хлопець захоплюється фотографіями та працює у креативній індустрії.

Другий син — Дмитро — також проживає у США. Він отримав музичну освіту в Бостоні і наразі працює як композитор та музикант.

Донька Гордона — Єлизавета — проживає в Україні. Дмитро спілкується з донькою, але не розголошує її діяльність.

Третій син журналіста — Лев — живе у Європі. Про нього також мало що відомо, оскільки він не веде публічне життя. Хлопець цікавиться технологіями та власними творчими проєктами.

Донька Гордона – Санта – живе у Києві з батьками. Друга донька – Аліса – також мешкає з Дмитром та Олесею: вона займається спортом і балетом.

Найменша донька Гордона – Ліана – народила у 2019 році. Зіркові батьки час від часу публікують спільні фото з дитиною у соцмережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олеся Бацман опублікувала рідкісне фото з Гордоном. Знімку понад десять років. Пару сфотографували на тлі нічного Тбілісі під час відпустки у Грузії.

Також дружина Гордона заговорила про свої відчуття ревнощів та відповіла, чи пробачила б чоловіку невірність.

Крім того, Дмитро Гордон розповів, чому його сини не на війні. У журналіста є чотири доньки та троє повнолітніх синів. Проте, ніхто з них не захищає Україну на фронті.