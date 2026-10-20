57-летняя Дженнифер Лопес закрутила роман с известным актером (фото)

Похоже, что Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн перенесли свою экранную "химию" в реальную жизнь.

Источник сообщил изданию Page Six, что бывшие партнёры по съёмочной площадке — они вместе снимались в фильме Netflix 2026 года "Служебный роман" — начали встречаться, добавив, что на данный момент их отношения носят "непринуждённый" характер.

У Дженнифер Лопес новый роман

57-летняя Лопес и 46-летний Голдштейн ранее отрицали наличие романтических отношений между ними.

16 октября пару заметили в Лос-Анджелесе: они приехали на вечеринку известного голливудского менеджера (и уехали с неё), как сообщается, на одной машине. При этом на саму вечеринку они заходили по отдельности.

"Их объединяет то, что обоим нравится ходить на вечеринки и в рестораны", — отмечает источник, добавляя с иронией: "В отличие от её бывшего Бена, который всегда выглядел мрачно, когда они куда-то выходили".

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Это уже не первый раз, когда вокруг звезд ходят слухи о романе.

Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн (фото из Instagram актера) Фото: Instagram

Химия была неоспоримой

Ранее Page Six сообщал, что во время съемок фильма Лопес и Голдштейн "придерживались исключительно профессиональных отношений, однако их "химия" была неоспоримой".

В марте 2025 года пару видели вместе на бродвейском спектакле "О, Мэри!". А съемки фильма "Служебный роман" начались в апреле того же года.

В октябре Лопес рассказала Энди Коэну в эфире шоу "Watch What Happens Live": "Я только что снялась в фильме с Бреттом Голдштейном, и, должна сказать, он целуется лучше всех".

Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн (фото из Instagram актера) Фото: Instagram

Между тем Голдштейн уже давно восхищается Лопес; в частности, в декабре 2019 года в одном из выпусков своего подкаста "Films To Be Buried With" он высоко оценил её игру в фильме "Аферистки".

"Чёрт возьми! Пятьдесят!" — воскликнул комик, комментируя возраст Лопес на тот момент. — "Ей 50. Я её обожаю".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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