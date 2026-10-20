57-річна Дженніфер Лопес закрутила роман з відомим актором (фото)
Схоже, що Дженніфер Лопес і Бретт Голдштейн перенесли свою екранну "хімію" в реальне життя.
Джерело повідомило виданню Page Six, що колишні партнери по знімальному майданчику — вони разом грали у фільмі Netflix 2026 року "Службовий роман" — почали зустрічатися, додавши, що наразі їхні стосунки мають "невимушений" характер.
У Дженніфер Лопес новий роман
57-річна Лопес і 46-річний Голдштейн раніше заперечували, що між ними є романтичний зв’язок.
16 жовтня пару помітили в Лос-Анджелесі: вони приїхали на вечірку відомого голлівудського менеджера (і поїхали з неї), як повідомляється, в одному автомобілі. При цьому на саму вечірку вони заходили окремо.
"Їх об’єднує те, що обом подобається відвідувати вечірки та ресторани", — зазначає джерело, додаючи з іронією: "На відміну від її колишнього Бена, у якого завжди був похмурий вигляд, коли вони кудись виходили".
Це вже не вперше, коли зірки викликають чутки про роман.
Хімія була беззаперечною
Раніше Page Six повідомляли, що під час зйомок фільму Лопес і Голдштейн "дотримувалися суто професійних стосунків, проте їхня "хімія" була беззаперечною".
У березні 2025 року пару бачили разом на бродвейській виставі "О, Мері!". А зйомки "Службового роману" розпочалися у квітні того ж року.
У жовтні Лопес розповіла Енді Коену в ефірі шоу "Watch What Happens Live": "Я щойно знялася у фільмі з Бреттом Голдштейном, і, мушу сказати, він цілується найкраще".
Тим часом Голдштейн давно захоплюється Лопес; зокрема, у грудні 2019 року в епізоді свого подкасту "Films To Be Buried With" він високо оцінив її гру у фільмі "Шахрайки".
"Чорт забирай! П’ятдесят!" — вигукнув комік, коментуючи вік Лопес на той момент. — "Їй 50. Я її обожнюю".
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