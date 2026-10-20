57-річна Дженніфер Лопес закрутила роман з відомим актором (фото)

Схоже, що Дженніфер Лопес і Бретт Голдштейн перенесли свою екранну "хімію" в реальне життя.

Джерело повідомило виданню Page Six, що колишні партнери по знімальному майданчику — вони разом грали у фільмі Netflix 2026 року "Службовий роман" — почали зустрічатися, додавши, що наразі їхні стосунки мають "невимушений" характер.

У Дженніфер Лопес новий роман

57-річна Лопес і 46-річний Голдштейн раніше заперечували, що між ними є романтичний зв’язок.

16 жовтня пару помітили в Лос-Анджелесі: вони приїхали на вечірку відомого голлівудського менеджера (і поїхали з неї), як повідомляється, в одному автомобілі. При цьому на саму вечірку вони заходили окремо.

"Їх об’єднує те, що обом подобається відвідувати вечірки та ресторани", — зазначає джерело, додаючи з іронією: "На відміну від її колишнього Бена, у якого завжди був похмурий вигляд, коли вони кудись виходили".

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Дженніфер Лопес та Бретт Голдштейн (фото з Instagram актора) Фото: Instagram

Хімія була беззаперечною

Раніше Page Six повідомляли, що під час зйомок фільму Лопес і Голдштейн "дотримувалися суто професійних стосунків, проте їхня "хімія" була беззаперечною".

У березні 2025 року пару бачили разом на бродвейській виставі "О, Мері!". А зйомки "Службового роману" розпочалися у квітні того ж року.

У жовтні Лопес розповіла Енді Коену в ефірі шоу "Watch What Happens Live": "Я щойно знялася у фільмі з Бреттом Голдштейном, і, мушу сказати, він цілується найкраще".

Дженніфер Лопес та Бретт Голдштейн (фото з Instagram актора) Фото: Instagram

Тим часом Голдштейн давно захоплюється Лопес; зокрема, у грудні 2019 року в епізоді свого подкасту "Films To Be Buried With" він високо оцінив її гру у фільмі "Шахрайки".

"Чорт забирай! П’ятдесят!" — вигукнув комік, коментуючи вік Лопес на той момент. — "Їй 50. Я її обожнюю".

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