"Знаю правду": бывший Тополи сделал громкое заявление о "сливе" ее видео

Украинский продюсер и бывший бойфренд Елены Тополи Вадим Лисица неожиданно заявил, что знает, кто стоял за шантажом певицы из-за скандального видео.

Лисица говорит, что пытался поддержать бывшую возлюбленную в личной переписке, но не факт, что она это увидела, ведь в свое время он был заблокирован.

Лисица заговорил о видео Тополи

В интервью "Наедине с Гламуром" музыкальный продюсер признался, что ему известны обстоятельства шантажа артистки. Более того, Вадим знает, кто за этим стоит.

"Мне жаль того, что происходило в начале года. Мне вообще жаль того, что я знаю, что с ней происходит и сейчас, что до меня доходит. Но я просто не понимаю, как в таких отношениях я могу что-то для неё сделать. Если честно, то я написал ей в личку, чтобы выразить свою поддержку. Меня подтолкнуло то, что я знаю правду, кто это заказал и зачем. Но я не могу этого сказать. Поэтому хотелось поддержать по-человечески, потому что я понимал, как ей было тяжело. Но, кажется, она его не прочитала — было включено автоудаление", — сказал Лисица.

Видео дня

Вадим Лисица и Елена Тополя Фото: YouTube

Видео Елены Тополи: что известно

В ночь на 19 января украинские блогеры и журналисты получили электронные письма с информацией о том, что существует видео, на котором запечатлены отношения артистки с мужчиной 2003 года рождения.

"Обращаюсь к вам после того, как произошло преступление. Мои интимные видео уже распространяются в сети. Я не собираюсь прятаться или стыдиться — стыдиться должны исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять", — сказала тогда Елена и начала громкое уголовное дело.

Тополю начали шантажировать и требовать 75 тысяч долларов. Однако она не согласилась, и видео оказалось в сети.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Доротюк отреагировала на упреки, прозвучавшие после её комментария о русском языке Елены Тополи в слитом зимой видео.

Певица наконец назвала имя 23-летнего шантажиста, который "слил" её личное видео. Мужчине грозит не менее 7 лет лишения свободы за вымогательство. К этому делу фигуранту добавили ещё две статьи.

Кроме того, артистка раскрыла новые подробности расследования скандала, связанного с утечкой её личного видео.