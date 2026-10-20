"Знаю правду": колишній Тополі зробив гучну заяву про "злив" її відео

Український продюсер та колишній бойфренд Олени Тополі Вадим Лисиця несподівано заявив, що знає, хто стояв за шантажем співачки через злите відео.

Лисиця каже, що намагався підтримати колишню кохану в особистому листуванні, але не факт, що вона побачила, адже свого часу він був всюди заблокованим.

Лисиця заговорив про відео Тополі

В інтерв’ю "Наодинці з Гламуром" музичний продюсер зізнався, що йому відомі обставини шантажу артистки. Ба більше, Вадим знає, хто стоїть за цим.

"Мені шкода того, що відбувалося на початку року. Мені шкода взагалі про те, що я знаю, що з нею відбувається і зараз, що до мене доходить. Але я просто не розумію модель відносин, як я можу щось для неї зробити. Якщо чесно, то я написав їй свою підтримку в особисті. Мене спонукало те, що я знаю правду й хто це замовив і навіщо. Але я не можу це сказати. Тому хотілося підтримати по-людськи, бо я розумів, як їй важко було. Але, здається, вона його не прочитала — стояло автовидалення", — сказав Лисиця.

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Вадим Лисиця та Олена Тополя Фото: YouTube

Відео Олени Тополі: що відомо

У ніч на 19 січня українським блогерам та журналістам надійшли електронні листи з інформацією, що є відео, на якому зафіксовані стосунки артистки з чоловіком 2003 року народження.

"Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися — сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати", — сказала тоді Олена і почала гучну кримінальну справу.

Тополю почали шантажувати та вимагати 75 тисяч доларів. Втім, вона не погодилася, а відео опинилося в мережі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Аліна Доротюк відреагувала на закиди після її коментаря про російську мову Олени Тополі на злитому відео взимку.

Співачка нарешті озвучила ім'я 23-річного шантажиста, який "злив" її приватне відео. Чоловіку загрожує щонайменше 7 років ув'язнення за вимагання. До цієї справи фігуранту додали ще дві статті.

Крім того, артистка розкрила нові деталі розслідування щодо скандалу зі зливом її приватного відео.