Публичная ссора: Потап нецензурно выругался на Настю Каменских (видео)

Украинские артисты Потап и Настя Каменских поделились откровенным видео, в котором показали, как общаются друг с другом. Музыкант публично обругал жену и считает, что это забавно.

Соответствующее видео звездная пара опубликовала на совместной странице в Instagram (potapinastya_official). Подписчики артистов озадачены таким роликом. Они оставили множество комментариев под постом.

Потап обрушился с матом на Каменских

На опубликованном видео можно увидеть, как артисты общаются друг с другом в повседневной жизни. В одном из эпизодов Каменских обратилась к Потапу, заявив: "Ты вообще ездишь, как какая-то ж*па, ужасно!". На что певец ответил, что она ведет себя, как "женщина, уставшая от жизни".

Кроме того, Потап эмоционально обратился к Насте, заявив, что она якобы ничего не делает и целыми днями только рисует картины, а сам артист зарабатывает деньги.

Видео дня

"Какого х*я ты на меня п*здишь?" — сказал певец своей жене.

После этого в другом эпизоде Каменских не сдержалась и заявила: "Ну как ты разговариваешь с женой? Ты, г*вно".

Украинцы потрясены такими высказываниями артистов. В комментариях под видео люди отметили, что это ненормальное поведение в отношениях.

"Больные отношения больных людей — лучше не показывайте, чтобы не подумали, что это нормально";

"А это прямо показательно. Прямо как пазл сложился. Ещё бы в Пермь вам для полноты картины";

"Это кринжово. Как бабушка с дедушкой! Фу! Жесть! Ещё немного, и они начнут ненавидеть друг друга!".

Позиция артистов в войне

Недавно Каменских в интервью российской журналистке заявила, что у неё якобы обнаружили "кисту" после того, как она начала говорить на украинском языке.

После этого Настя вышла на связь и рассказала, что думает о войне России против Украины.

"Какова наша с Лёшей позиция? Мы украинцы, с начала войны мы объездили полмира с благотворительными концертами. Собрали миллионы долларов для Украины, и я не пытаюсь оправдываться. Тогда каждый делает и делал то, что мог. Но мы с вами 20 лет вместе, и мне не всё равно на вас", — сказала Настя.

Кроме того, Каменских добавила, что говорит по-русски, поскольку на этом языке общается с детства.

Кстати, сейчас звездная чета проживает в США в арендованной элитной квартире.

Потап и Настя Каменских Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Екатерина Осадчая впервые отреагировала на скандальное интервью кумовьев Потапа и Насти Каменских, которое они дали российской журналистке.

Интересно, что Потап и Настя Каменских окончательно решили переехать в другую страну. Супруги переехали в США и сняли элитную квартиру.

Кроме того, украинская певица Оля Полякова отреагировала на скандалы вокруг Потапа и Насти Каменских в условиях полномасштабной войны.