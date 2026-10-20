Публічна сварка: Потап нецензурно вилаявся на Настю Каменських (відео)
Українські артисти Потап та Настя Каменських поділились відвертим відео, в якому показали, як спілкуються між собою. Музикант публічно обматюкав дружину і вважає, що це кумедно.
Відповідне відео зіркова пара оприлюднила на спільній сторінці в Instagram (potapinastya_official). Підписники артистів збентежені таким роликом. Вони залишили безліч коментарів під дописом.
Потап обматюкав Каменських
На опублікованому відео можна побачити, як артисти спілкуються між собою у звичайному житті. В одному епізоді Каменських звернулась до Потапа, заявивши: "Ти взагалі їздиш, як якась д*па, жахливо!". На це співак відповів, що вона поводиться, як "жінка, втомлена від життя".
Крім цього, Потап емоційно звернувся до Насті, заявивши, що та нібито нічого не робить і цілими днями лише малює картини, а сам артист заробляє гроші.
"Х*лі ти на мене п*здиш?" – сказав співак дружині.
Після цього в іншому епізоді Каменських не стрималась і заявила: "Ну як ти з дружиною розмовляєш? Ти, л*йно".
Українці шоковані такими розмовами артистів. У коментарях під відео люди наголосили, що це ненормальна поведінка у стосунках.
- «Хворі стосунки хворих людей, краще не показуйте, щоб не подумали, що це нормально»;
- «А це прям показово. Прям пазл склався. Ще б у Пєрмь вам для повноти картини»;
- «Це крінжово. Як бабка з дідом! Фу! Жесть! Ше трохи, і буде ненависть один до одного!».
Позиція артистів у війні
Нещодавно Каменських в інтерв’ю російській журналістці заявила, що в неї нібито знайшли "кісту" після того, як вона почала говорити українською мовою.
Після цього Настя вийшла на зв'язок і розповіла, що думає про війну Росії проти України.
"Яка у нас з Льошею позиція? Ми українці, з початку війни ми об'їздили півсвіту з благодійними концертами. Зібрали мільйони доларів для України і я не намагаюся виправдатися. Тоді кожен робить і робив те, що міг. Але ми з вами 20 років разом і мені не все одно на вас" — сказала Настя.
Також Каменських додала, що говорить російською, оскільки цією мовою спілкується з дитинства.
До речі, наразі зіркове подружжя проживає у США в орендованій елітній квартирі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Катерина Осадча вперше відреагувала на скандальне інтерв’ю кумів Потапа та Насті Каменських, яке вони дали російській журналістці.
- Цікаво, що Потап та Настя Каменських остаточно вирішили переїхати в іншу країну. Подружжя перебралось до США і орендувало елітну квартиру.
Крім того, українська співачка Оля Полякова відреагувала на скандали навколо Потапа і Насті Каменських під час повномасштабної війни.