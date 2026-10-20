Публічна сварка: Потап нецензурно вилаявся на Настю Каменських (відео)

Українські артисти Потап та Настя Каменських поділились відвертим відео, в якому показали, як спілкуються між собою. Музикант публічно обматюкав дружину і вважає, що це кумедно.

Відповідне відео зіркова пара оприлюднила на спільній сторінці в Instagram (potapinastya_official). Підписники артистів збентежені таким роликом. Вони залишили безліч коментарів під дописом.

Потап обматюкав Каменських

На опублікованому відео можна побачити, як артисти спілкуються між собою у звичайному житті. В одному епізоді Каменських звернулась до Потапа, заявивши: "Ти взагалі їздиш, як якась д*па, жахливо!". На це співак відповів, що вона поводиться, як "жінка, втомлена від життя".

Крім цього, Потап емоційно звернувся до Насті, заявивши, що та нібито нічого не робить і цілими днями лише малює картини, а сам артист заробляє гроші.

Видео дня

"Х*лі ти на мене п*здиш?" – сказав співак дружині.

Після цього в іншому епізоді Каменських не стрималась і заявила: "Ну як ти з дружиною розмовляєш? Ти, л*йно".

Українці шоковані такими розмовами артистів. У коментарях під відео люди наголосили, що це ненормальна поведінка у стосунках.

«Хворі стосунки хворих людей, краще не показуйте, щоб не подумали, що це нормально»;

«А це прям показово. Прям пазл склався. Ще б у Пєрмь вам для повноти картини»;

«Це крінжово. Як бабка з дідом! Фу! Жесть! Ше трохи, і буде ненависть один до одного!».

Позиція артистів у війні

Нещодавно Каменських в інтерв’ю російській журналістці заявила, що в неї нібито знайшли "кісту" після того, як вона почала говорити українською мовою.

Після цього Настя вийшла на зв'язок і розповіла, що думає про війну Росії проти України.

"Яка у нас з Льошею позиція? Ми українці, з початку війни ми об'їздили півсвіту з благодійними концертами. Зібрали мільйони доларів для України і я не намагаюся виправдатися. Тоді кожен робить і робив те, що міг. Але ми з вами 20 років разом і мені не все одно на вас" — сказала Настя.

Також Каменських додала, що говорить російською, оскільки цією мовою спілкується з дитинства.

До речі, наразі зіркове подружжя проживає у США в орендованій елітній квартирі.

Потап та Настя Каменських Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Осадча вперше відреагувала на скандальне інтерв’ю кумів Потапа та Насті Каменських, яке вони дали російській журналістці.

Цікаво, що Потап та Настя Каменських остаточно вирішили переїхати в іншу країну. Подружжя перебралось до США і орендувало елітну квартиру.

Крім того, українська співачка Оля Полякова відреагувала на скандали навколо Потапа і Насті Каменських під час повномасштабної війни.