"Я просто осознала": Свитолина объяснила свое решение развестись

Украинская теннисистка и третья ракетка мира Элина Свитолина поставила точку над "и" после новостей о разводе с Гаэлем Монфисом.

Украинке пришлось оправдываться в первую очередь перед иностранной аудиторией, которая не понимает, как война может повлиять на брак, и начала обвинять в этом именно Элину.

Свитолина объяснила решение о разводе

Элина подчеркнула, что любит и уважает Монфиса. По её словам, мужчина не виноват в том, что произошло. А более четырёх лет жизни в условиях войны сильно изменили мировоззрение женщины.

"Когда ты более 4,5 лет живешь в условиях войны, переживаешь множество разных ситуаций, эмоций и сложных моментов, твоё восприятие жизни естественным образом меняется. Меняется твое мировоззрение, переосмысливаются ценности и приоритеты, и ты начинаешь лучше понимать, чего на самом деле хочешь от жизни. В какой-то момент я просто осознала, что больше не хочу продолжать жить так, чтобы не чувствовать себя по-настоящему счастливой. И поверьте, принять это решение было совсем не просто. Я очень люблю и уважаю своего мужа. И всегда буду любить и ценить его за то, каким он является человеком", — написала Свитолина.

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Завершение карьеры

В частности, украинка рассказала о решении своего бывшего мужа завершить профессиональную карьеру.

"Как некоторые из вас уже заметили, карьера Гаэля внезапно оборвалась после того, как он решил завершить её в связи с нашей ситуацией. К сожалению, в его адрес прозвучало немало обвинений, которых он не заслуживал. Поэтому мы совместно опубликовали заявление", — отметила теннисистка.

Элина попросила людей отнестись к этому решению с пониманием. А личные подробности их отношений публично не будут разглашаться.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Подробнее об отношениях Свитолиной и Монфиса — рассказывал Фокус.