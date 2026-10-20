"Я просто усвідомила": Світоліна пояснила своє рішення розлучитися

Українська тенісистка та третя ракетка світу Еліна Світоліна розставила крапки над "і" після новин про розлучення з Гаелем Монфісом.

Українці довелося виправдовуватися в першу чергу перед іноземною аудиторією, яка не розуміє, як війна може вплинути на шлюб, і почала звинувачувати в цьому саме Еліну.

Світоліна пояснила рішення розлучитися

Еліна наголосила, що любить і поважає Монфіса. За її словами, чоловік не винний у тому, що сталося. А понад чотири роки життя в умовах війни сильно змінили світогляд жінки.

"Коли ти понад 4,5 року живеш в умовах війни, переживаєш безліч різних ситуацій, емоцій і складних моментів, твоє сприйняття життя природно змінюється. Змінюється твій світогляд, переосмислюються цінності та пріоритети, і ти починаєш краще розуміти, чого насправді хочеш від життя. У якийсь момент я просто усвідомила, що більше не хочу продовжувати жити так, щоб не почуватися по-справжньому щасливою. І повірте, ухвалити це рішення було зовсім непросто. Я дуже люблю й поважаю свого чоловіка. І завжди любитиму та цінуватиму його за те, якою він є людиною", — написала Світоліна.

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Завершення карʼєри

Зокрема, українка заговорила про рішення колишнього чоловіка завершити професійну кар’єру.

"Як дехто з вас уже помітив, кар'єра Гаеля раптово обірвалася після того, як він вирішив завершити її з огляду на нашу ситуацію. На жаль, на його адресу пролунало чимало звинувачень, яких він не заслуговував. Тому ми спільно опублікували заяву", — зазначила тенісистка.

Еліна попросила людей поставитися до цього рішення з розумінням. А приватні деталі їхніх стосунків публічно не будуть розголошені.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Детальніше про стосунки Світоліної з Монфісом — розповідав Фокус.