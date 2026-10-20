Незаконный выезд мужа и "Миротворец": что известно о Роговенко, которую арестовали в США

Украинскую блогершу Владиславу Роговенко арестовали в Америке. Девушка оказалась в тюрьме из-за того, что избила своего парня Алекса. Интересно, что у пары совсем недавно родилась общая дочь Лея.

Роговенко не раз оказывалась в центре громких скандалов. Её даже внесли в базу "Миротворец". Подробнее о жизни блогерши — читайте далее в материале Фокуса.

Карьера Роговенко

Владислава добилась успеха благодаря участию в проектах "Супермодель по-украински" и "От пацанки до панянки 4". После этого она снялась в шоу "Супермама".

Влада Роговенко в шоу "От девчонки до барышни" Фото: Instagram Влада Роговенко в шоу "Супермодель по-украински" Фото: Instagram

В начале полномасштабного вторжения Роговенко переехала в США, где родила второго сына. Сейчас она активно ведет свой блог в социальных сетях, где рассказывает о жизни в Америке и воспитании детей.

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Скандал с "Охматдетом" и база "Миротворец"

В 2024 году россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Тогда Роговенко публично призвала к переговорам и подверглась критике в сети.

Видео дня

"Я в шоке от новостей. Пусть этот клоун едет и договаривается о мире. Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжаться? Моей злости нет предела. Я ненавижу власти обеих сторон", — заявила блогерша.

Впоследствии из-за этого Роговенко был внесен в базу "Миротворец".

Роговенко внесли в базу "Миротворец" Фото: Миротворец

Скандал, связанный с незаконным вывозом мужчины за границу

Владислава также оказалась в центре громкого скандала после того, как призналась, что незаконно вывезла своего бывшего возлюбленного в Америку. Так, блогерша заплатила взятку в размере 15 тысяч долларов. Из-за этого её подписчики обрушились на неё с критикой.

"Это забавная ситуация, но я просто выложила 15 косаров за своего бывшего. Ну, послушайте, я сделала это только ради его мамы", — сказала Роговенко.

Роговенко с первым возлюбленным Александром Фото: Instagram

Личная жизнь

Несколько лет Владислава встречалась и жила в Днепре со своим мужем Александром. У пары двое общих детей — сыновья Марк и Тим.

Интересно, что Роговенко официально не состояла в браке. В начале полномасштабного вторжения она решила уехать в США, чтобы родить там второго сына. Из-за этого отношения Владиславы и Александра ухудшились, и в итоге пара рассталась.

Влада Роговенко с Александром Фото: Instagram Сыновья Влады Роговенко Фото: Instagram

Позже блогерша призналась, что состоит в отношениях с иностранцем по имени Алекс. Пара не раз подвергалась критике в сети, а подписчики называли мужчину "альфонсом".

В конце августа 2026 года Роговенко родила от Алекса дочь Лею. Впрочем, их отношения находились в "подвешенном состоянии", поскольку Владислава часто рассказывала о проблемах с возлюбленным. Они не жили вместе, но мужчина иногда навещал своего ребёнка.

Влада Роговенко с Алексом Фото: Instagram Влада Роговенко с Алексом Фото: Instagram

Роговенко влипла на 9 млн грн в Америке

Блогерша призналась, что расходы на вторые роды в США должна была покрыть страховая компания, но, как оказалось, ни ей, ни сыну страховку не подтвердили.

В результате больница выставила Роговенко счет за роды на сумму 225 тысяч долларов (9 миллионов гривен).

Экстремальные роды

Роговенко рассказывала, что третьи роды оказались для неё самыми тяжёлыми. Сам процесс сопровождался экстремальными обстоятельствами.

По словам блогерши, схватки и роды начались прямо во время поездки в машине. К счастью, по дороге её вовремя перехватила и забрала бригада скорой помощи, поэтому ребенок появился на свет уже под наблюдением медиков в больнице.

Беременная Влада Роговенко Фото: Instagram

Арест в США

20 октября стало известно, что Роговенко была задержана полицией во Флориде. Она находилась вместе с Алексом возле торгового центра в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как выяснилось, Владислава начала ссориться со своим избранником и во время разговора с полицейскими разозлилась и трижды ударила Алекса — ладонью и кулаком в грудь, а затем в верхнюю часть тела. После этого Роговенко задержали.

Отмечается, что Алекс не хотел, чтобы Владиславу привлекли к уголовной ответственности — он подписал соответствующее заявление. После задержания блогершу доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму.

Согласно законодательству штата Флорида, Роговенко грозит до одного года лишения свободы. В настоящее время девушка находится под стражей без права освобождения под залог. Она считается невиновной до тех пор, пока её вина не будет доказана в суде.

Кстати, Роговенко арестовали 12 октября. Последний раз она появлялась в соцсети 10 октября.

Владу Роговенко арестовали в США Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Влада Роговенко показала чек на сумму 9 миллионов гривен за роды в Америке.

Также украинская блогерша сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь.

Кроме того, появились новые подробности задержания блогерши Роговенко в США.