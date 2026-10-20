Незаконний виїзд чоловіка та "Миротворець": що відомо про Роговенко, яку арештували у США

Українську блогерку Владиславу Роговенко заарештували в Америці. Дівчина потрапила до в’язниці через те, що побила свого хлопця Алекса. Цікаво, що у пари зовсім нещодавно народилась спільна донька Лея.

Роговенко неодноразово потрапляла у гучні скандали. Її навіть внесли до бази "Миротворець". Детальніше про життя блогерки — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Кар’єра Роговенко

Владислава здобула успіх завдяки участі у проєктах "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки 4". Після цього вона знялась у шоу "Супермама".

Влада Роговенко на шоу "Від пацанки до панянки" Фото: Instagram Влада Роговенко на шоу "Супермодель по-українськи" Фото: Instagram

На початку повномасштабного вторгнення Роговенко переїхала до США, де народила другого сина. Наразі вона активно веде свій блог у соцмережах, де розповідає про життя в Америці та виховання дітей.

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Скандал з "Охматдитом" і база "Миротворець"

У 2024 році росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді Роговенко публічно закликала до переговорів і нарвалась на критику в мережі.

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"Я в шоці від новин. Нехай клоун їде і домовляється про мир. Досить безневинних смертей і цього жаху. Ну скільки це триватиме? Моїй злості немає межі. Я ненавиджу владу з двох сторін", – заявила блогерка.

Згодом через це Роговенко внесли до бази "Миротворець".

Роговенко внесли до бази "Миротворець" Фото: Миротворець

Скандал з незаконним вивезенням чоловіка за кордон

Владислава також втрапила у центр гучного обговорення після того, як зізналась, що незаконно вивезла свого колишнього коханого до Америки. Так, блогерка заплатила хабар у розмірі 15 тисяч доларів. Через це її підписники накинулись на нею з критикою.

"Це смішна ситуація, але я просто 15 косарів забашляла за свого колишнього. Ну, слухайте, я це зробила тільки заради його мами", – сказала Роговенко.

Роговенко з першим коханим Олександром Фото: Instagram

Особисте життя

Декілька років Владислава зустрічалась і жила у Дніпрі з чоловіком Олександром. У пари є двоє спільних дітей – сини Марк та Тім.

Цікаво, що Роговенко не була офіційно у шлюбі. На початку повномасштабного вторгнення вона вирішила поїхати до США, щоб народити там другого сина. Через це стосунки Владислави та Олександра погіршились і зрештою пара розійшлась.

Влада Роговенко з Олександром Фото: Instagram Сини Влади Роговенко Фото: Instagram

Згодом блогерка зізналась, що перебуває у стосунках з іноземцем на ім’я Алекс. Пара неодноразово потрапляла на критику у мережі, а підписники називали чоловіка "альфонсом".

Наприкінці серпня 2026 року Роговенко народила від Алекса доньку Лею. Втім, їхні стосунки були у "підвішеному стані", оскільки Владислава часто розповідала про проблеми з коханим. Вони не жили разом, але чоловік іноді навідувався до своєї дитини.

Влада Роговенко з Алексом Фото: Instagram Влада Роговенко з Алексом Фото: Instagram

Роговенко влипла на 9 млн грн в Америці

Блогерка зізнавалася, що витрати за другі пологи у США мала покрити страхова компанія, але як виявилося, ні їй, ні сину страховку не підтвердили.

У результаті лікарня виставила Роговенко рахунок за пологи на суму 225 тисяч доларів (9 мільйонів гривень).

Екстремальні пологи

Роговенко розповідала, що треті пологи для неї виявились найважчими. Сама подія супроводжувалася екстремальними обставинами.

За словами блогерки, перейми та пологи почалися просто під час поїздки в машині. На щастя, дорогою її вчасно перехопила та забрала бригада швидкої допомоги, тому дитина з'явилася на світ вже під наглядом медиків у лікарні.

Вагітна Влада Роговенко Фото: Instagram

Арешт у США

20 жовтня стало відомо, що Роговенко затримала поліція у Флориді. Вона перебувала разом з Алексом біля торгового центру у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як виявилось, Владислава почала сваритись з обранцем і під час спілкування з поліцейськими розізлилась і тричі вдарила Алекса — долонею та кулаком у груди, а потім у верхню частину тіла. Після цього Роговенко затримали.

Зазначається, що Алекс не хотів, щоб Владиславу притягували до кримінальної відповідальності – він підписав відповідну заяву. Після затримання блогерку доставили до лікарні для медичного огляду, а потім — до в'язниці.

За законодавством Флориди Роговенко загрожує до одного року ув'язнення. Наразі дівчина перебуває під вартою без права внесення застави. Вона вважається невинною, доки її вину не буде доведено у суді.

До речі, Роговенко заарештували 12 жовтня. Останній раз вона з’являлась у соцмережі 10 жовтня.

Владу Роговенко арештували у США Фото: Facebook

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