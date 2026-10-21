71-летняя бабушка вошла в историю как самая пожилая участница конкурса красоты (фото)

71-летняя Энн Мари Харпер обрела всемирную известность, когда решила побороться за титул "Мисс Великобритания". Женщина вошла в историю как самая пожилая участница конкурса красоты в Шотландии.

Пенсионерка из Эйршира стала первой шотландкой, выигравшей региональный титул в категории "Мисс Великобритания Классик". Она соревновалась с женщинами, которые были моложе её на 26 лет. Об этом сообщает The Sun.

71-летняя бабушка приняла участие в конкурсе красоты

16 октября во время финала конкурса красоты мисс Харпер получила ещё одну награду — приз "Влияние важнее внешности" в категории "Мисс Великобритания Классик". Энн Мари рассказала, что этот момент стал лучшим в её жизни.

"Стоять на сцене в 71 год и услышать, как объявляют моё имя в качестве победительницы в номинации "Влияние важнее внешности" — это момент, который я никогда не забуду", — сказала Харпер.

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Женщину, которую также называют "Гламурной бабушкой Энн", отметили за её усилия по продвижению позитивного отношения к возрасту, уверенности в себе и повышению заметности пожилых женщин в публичном пространстве.

На протяжении всего участия в конкурсе Энн Мари также привлекала внимание к важным для неё социальным вопросам, в частности, поддерживая благотворительную организацию CLASP.

71-летняя Энн Мари Харпер Фото: Instagram

Энн Мари отметила, что эта награда очень много для неё значит, поскольку она олицетворяет всё то, к чему она стремилась.

"Речь идет о том, чтобы иметь право голоса, менять мир к лучшему и показывать женщинам: независимо от возраста или жизненного опыта, им всё ещё есть что предложить миру", — подчеркнула г-жа Харпер.

Кроме того, эта награда имеет особое значение для Энн Мари, которой в детстве говорили, что из-за трудностей в учебе из неё "ничего не выйдет".

"Я прошла путь от человека, у которого были огромные проблемы с уверенностью в себе, до представительницы Шотландии на национальной сцене — я вошла в историю и получила награду, которой невероятно горжусь", — заявила женщина.

Как выглядит 71-летняя Энн Мари Харпер Фото: Instagram

Интересно, что в свои 71 год Энн Мари имеет собственный косметический бренд и огромную аудиторию в социальных сетях. Сама же она в шутку отмечает, что это ещё далеко не конец.

Хотя конкурс красоты уже завершился, Энн Мари надеется воспользоваться прикованным к ней вниманием всего мира, чтобы и в дальнейшем продвигать идеи позитивного отношения к возрасту и поддерживать важные для неё дела.

"В 71 год я совсем не собираюсь сбавлять обороты. Я только начинаю. И если есть что-то, что, как я надеюсь, люди извлекут из моей истории, то это вот что: ваш возраст не определяет ваши возможности", — добавила г-жа Харпер.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Победительницей первого в истории конкурса красоты, состоявшегося 19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа, стала 18-летняя Берта Сукаре, креолка из Гваделупы (французской колонии на Антильских островах).

Кроме того, красавица Miss International 2025 опозорилась на весь мир. Представительница Панамы Исамар Эррера ошибочно решила, что прошла в финал, хотя на самом деле ведущий объявил другую участницу — из Парагвая.

Кроме того, 27-летняя Каталунья Энрикес, имеющая американско-филиппинское происхождение, выиграла конкурс красоты "Мисс Невада, США" и стала первой трансгендерной женщиной, принявшей участие в конкурсе "Мисс США".