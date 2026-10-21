71-річна бабуся увійшла в історію як найстарша учасниця конкурсу краси (фото)

71-річна Енн Марі Гарпер здобула всесвітню популярність, коли вирішила поборотися за корону "Міс Велика Британія". Жінка увійшла в історію як найстарша учасниця конкурсу краси в Шотландії.

Пенсіонерка з Ейршира стала першою шотландкою, яка виграла регіональний титул у категорії "Міс Велика Британія Класик". Вона змагалась із жінками, молодшими за неї на 26 років. Про це повідомляє The Sun.

71-річна бабуся взяла участь у конкурсі краси

16 жовтня під час фіналу конкурсу краси пані Гарпер отримала ще одну відзнаку — нагороду "Вплив важливіший за зовнішність" у категорії "Міс Велика Британія Класик". Енн Марі розповіла, що цей момент був найкращим в її житті.

"Стояти на сцені у 71 рік і почути, як оголошують моє ім’я як переможниці в номінації "Вплив важливіший за зовнішність" — це момент, який я ніколи не забуду", — сказала Гарпер.

Видео дня

Жінку, яку також називають "Гламурною бабусею Енн", відзначили за її зусилля у просуванні позитивного ставлення до віку, впевненості в собі та підвищенні видимості літніх жінок у публічному просторі.

Протягом своєї участі в конкурсі Енн Марі також привертала увагу до важливих для неї соціальних питань, зокрема підтримуючи благодійну організацію CLASP.

71-річна Енн Марі Гарпер Фото: Instagram

Енн Марі зазначила, що ця нагорода дуже багато для неї значить, оскільки вона втілює все те, чого прагнула досягти.

"Йдеться про те, щоб мати право голосу, змінювати світ на краще й показувати жінкам: незалежно від віку чи життєвого досвіду, їм все ще є що запропонувати світові", — наголосила пані Гарпер.

Крім цього, нагорода має особливе значення для Енн Марі, якій у дитинстві казали, що через труднощі в навчанні з неї "нічого не вийде".

"Я пройшла шлях від людини, яка мала величезні проблеми з упевненістю в собі, до представниці Шотландії на національній сцені — я увійшла в історію й отримала нагороду, якою неймовірно пишаюся", — заявила жінка.

Як виглядає 71-річна Енн Марі Гарпер Фото: Instagram

Цікаво, що у свої 71 Енн Марі має власний косметичний бренд та величезну аудиторію у соціальних мережах. Сама ж жінка жартома зазначає, що це ще далеко не кінець.

Хоча конкурс краси вже завершився, Енн Марі сподівається використати прикуту до неї увагу світу, щоб і надалі просувати ідеї позитивного ставлення до віку та підтримувати важливі для неї справи.

"У 71 рік я зовсім не збираюся збавляти оберти. Я тільки починаю. І якщо є щось, що, як я сподіваюся, люди винесуть із моєї історії, то це ось що: ваш вік не визначає ваших можливостей", — додала пані Гарпер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Переможницею першого в історії конкурсу краси, що відбувся 19 вересня 1888 року в бельгійському місті Спа, стала 18-річна Берта Сукаре, креолка з Гваделупи (французької колонії на Антильських островах).

Також красуня Miss International 2025 зганьбилася на весь світ. Представниця Панами Ісамар Еррера помилково вирішила, що пройшла до фіналу, коли насправді ведучий оголосив іншу учасницю — з Парагваю.

Крім того, 27-річна Каталунья Енрікес американсько-філіппінського походження виграла конкурс краси "Міс Невада США" і стала першою трансгендерною жінкою, яка взяла участь в конкурсі "Міс США".